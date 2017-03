W poniedziałek brytyjski dziennik "Financial Times" poinformował, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Saryusz-Wolskiego.

Terlecki, pytany w Sygnałach Dnia o te doniesienia, powiedział, że brak poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska "zrodziło pole poszukiwań i negocjacji co do ewentualnych kandydatów" na stanowisko szefa Rady Europejskiej. "Myślę, że komentatorzy znajdą wiele różnych osób, i znajdują w tej chwili w Europie, które - ich zdaniem - mogłyby kandydować na to stanowisko" - mówił Terlecki.

Dopytywany, jakie jest stanowisko PiS w tej sprawie, odparł: "Żadne. To znaczy nie potwierdzamy żadnych rozmów". Dodał, że pewny jest jedynie brak poparcia rządu dla kandydatury Tuska. "Jedno co wydaje się pewne, choć na świecie nic nie jest w 100 proc. pewne, że nie poprzemy Donalda Tuska" - powiedział.

Zdaniem Terleckiego, doniesienia na ten temat "to jest produkcja spekulacji prasowych".