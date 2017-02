Informację taką podał Reuters, powołując się na włoską posłankę sprawozdawczynię Laurę Ferrarę. Komisja podjęła decyzję większością głosów 18 do trzech.

W ślad za głosowaniem w komisji, w sprawie zniesienia immunitetu eurodeputowanej i liderki skrajnie prawicowego Frontu Narodowego będzie teraz głosował Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym; data nie została jeszcze wyznaczona.

Sprawa dotyczy toczącego się we Francji postępowania w związku z publikacją przez Le Pen w 2015 roku trzech zdjęć przedstawiających brutalne egzekucje IS, w tym ścięcie amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Była to jej odpowiedź na wypowiedź pewnego komentatora, który przekonywał, że istnieją pewne podobieństwa między Frontem Narodowym a terrorystycznym Państwem Islamskim. Publikacja zdjęć została ostro skrytykowana we Francji.

Zniesienie immunitetu Le Pen - na wniosek francuskiej prokuratury - pozwoli na podjęcie przez krajowe organa ścigania ewentualnych kroków przeciwko niej. Reuters podaje, że za publikację zdjęć grozi jej nawet kara trzech lat więzienia i 75 tys. euro grzywny.

Obecne sondaże wskazują, że Le Pen wygra pierwszą turę wyborów prezydenckich w kwietniu br., ale w drugiej turze w maju zostanie pokonana przez centrowego kandydata Emmanuela Macrona albo reprezentanta republikańskiej prawicy Francois Fillona.