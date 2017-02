Manifa to marsz organizowany co roku z okazji Dnia Kobiet; w tym roku warszawska Manifa odbędzie się po raz 18. Podobne manifestacje zaplanowano w weekend również w innych miastach Polski.

We wtorek organizatorki warszawskiej Manify z Porozumienia Kobiet 8 Marca zaprezentowały tegoroczne hasło: "Przeciw przemocy władzy. Dość wyzysku reprodukcyjnego". "Protestujemy przeciwko wszelkiej przemocy – instytucjonalnej, systemowej, ekonomicznej, fizycznej, seksualnej, psychicznej, symbolicznej, przeciwko zaniechaniom i bierności tam, gdzie potrzeba pomocy i wsparcia" - przekonywały.

"Będziemy protestować przeciwko przemocy władzy, która generuje ubóstwo i nierówności, która sprzyja marginalizacji i wykluczeniu różnych grup - kobiet, ale również migrantek i migrantów, uchodźczyń i uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunek i opiekunów, osób zatrudnionych na umowach śmieciowych, tych bez umów, a także osób bezrobotnych, matek samodzielnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i innych grup" - mówiła Justyna Frydrych.

"Będziemy protestować przeciwko przemocy władzy, która stoi po stronie kapitalizmu i wielkich korporacji, która czerpie korzyści z prekaryzacji pracy (...); władzy, która stoi po stronie patriarchatu i seksizmu, która przywala na przemoc domową i seksualną, która chroni alimenciarzy" - dodała.

Karolina Więckiewicz podkreśliła, że nie chodzi o obecną władzę. "Zaznaczamy z cała mocą, że nie idziemy przeciw władzy obecnej, ponieważ nie utożsamiamy władzy wyłącznie z parlamentem, rządem, politykami; dla nas władza to także organizacje takie jakie kościoły, pracodawcy, korporacje. (...) Rozumiemy władzę jako kumulację opresji" - tłumaczyła.

Z kolei Natalia Broniarczyk wyjaśniła, że wyzysk reprodukcyjny oznacza, że władza zaniedbuje i represjonuje kobiety wszędzie tam, gdzie chodzi o zdrowie reprodukcyjne. Wskazała na ograniczony dostęp do aborcji, a także antykoncepcji, na ograniczenie dostępu do in vitro przez wycofywanie się państwa z finasowania tego zabiegu czy likwidację standardów okołoporodowych, a także brak miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Więckiewicz dodała, że w tym roku trasa Manify zaczyna się i kończy na Placu Defilad; marsz przejdzie m.in. Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Świętokrzyską. "Chodzimy w kółko upominając się o to samo, więc w tym roku będziemy iść w kółko" - wyjaśniła.

Przypomniała, że zwykle w Manifie bierze udział ok. 3 tys. osób. "Mamy wrażenie, że w ostatnim czasie coś się obudziło, jeśli chodzi o wychodzenie na ulicę i upominanie się o swoje prawa, więc spodziewamy się, że w tym roku może być nas więcej" - dodała Więckiewicz. Broniarczyk podkreśliła, że na Manifę nie są zapraszani politycy. "Nie wypraszamy ich, ale nie zapraszamy do przemówień; to jest demonstracja, która umożliwia zabranie głosu osobom, które do tej pory nie miały stworzonej takiej przestrzeni" - powiedziała.

Poza Manifami w sobotę i w niedzielę, w środę zaplanowany jest Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca, organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet – nieformalną, bezpartyjną inicjatywę kobiet należących do różnych organizacji kobiecych, a także niezrzeszonych, które zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet (tzw. Czarny Poniedziałek) 3 października 2016 r.

Jak podkreśliły organizatorki Manify, są to dwie oddzielne inicjatywy, ale wspierające się nawzajem - Manifa to tradycja, marsz organizowany od kilkunastu lat, zaś Strajk Kobiet to inicjatywa nowa. "My zachęcamy do udziału w Strajku Kobiet 8 Marca. Wspieramy się, nie traktujemy się jako konkurencję, bo chodzi nam o to samo: żeby było lepiej" - zapewniła Bronirczyk.(PAP)