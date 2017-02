Kempa: Nie potwierdzam informacji "Financial Times"

Kempa w poniedziałek wieczorem w rozmowie z TVN24 nazwała doniesienia "Financial Times" "spekulacjami"źródło: PAP

Trwają rozmowy, konsultacje, to jest oczywiste, cała Europa się konsultuje; natomiast nie potwierdzam tych informacji - tak szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa odniosła się do poniedziałkowych doniesień brytyjskiego dziennika "Financial Times".