Zrabowane w czasie II wojny światowej dzieła sztuki wróciły do Małopolski

XVIII-wieczna mapa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, akwarela Julii Potockiej z XIX w. oraz rysunek Krakowa w czasach renesansu – te, zrabowane w czasie II wojny światowej dzieła sztuki, powróciły do Małopolski. Ofiarodawca apeluje do Niemców, by podążyli jego śladem.