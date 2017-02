Podczas posiedzenia rządu, na którym przyjęto projekt ws. sieci szpitali wicepremier Gowin zgłosił zdanie odrębne. Już wcześniej mówił, że ze zmian proponowanych przez MZ należy zrezygnować lub przeprowadzić pilotaż, by je przetestować. Minister zdrowia zapewniał, że rozwiązanie zaproponowane w projekcie jest przemyślane, oparte na analizach i nie ma wątpliwości, że "sprawdzi się w praktyce".

W poniedziałek Gowin zapowiedział, że Polska Razem zgłosi poprawki do projektu. Jak dodał, liczy na to, że zostaną przez ministra zdrowia zaakceptowane. "Wtedy problem różnic zdań zniknie" - zaznaczył.

"Zależy mi na wzmocnieniu mechanizmów chroniących dostęp pacjentów do służby zdrowia. Wprowadzenie do szpitali ryczałtu, czyli niejako płacenie z góry może zrodzić w części szpitali pokusę, żeby tratować pacjenta jako zbędnego petenta. Pan minister Radziwiłł zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i wprowadził już pewne mechanizmy, które mają zapobiec takiemu negatywnemu scenariuszowi, ale chciałbym zaproponować jeszcze dodatkowe rozwiązania" – powiedział Gowin. Jak wyjaśnił takim zabezpieczeniem mogłaby być zmiana proporcji między kwotą, jaką szpital dostaje "niejako z góry", a pieniędzmi, które otrzymuje dopiero po wykonaniu odpowiednich procedur medycznych.

"Druga rzecz, na której mi zależy to jest uratowanie zagrożonych, dobrych szpitali prywatnych" - podkreślił Gowin. "Zdaje sobie sprawę z tego, że w obszarze prywatnej służby zdrowia dochodzi do rozmaitych patologii, przede wszystkim polegających na tym, że te szpitale wybierają sobie +wisienki z tortu+ - robią tylko te zabiegi, które są wysokopłatne. Ale równocześnie chociażby w Krakowie - Szpital oo. Bonifratrów, Szpital św. Rafała - ale i w całej Polsce jest wiele znakomitych szpitali prywatnych. To są szpitale, które zdecydowanie powinny przetrwać" – powiedział wicepremier.

Zgodnie z projektem rządu utworzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali, placówki, które znajdą się w sieci środki na swoje funkcjonowanie będą otrzymywały w formie ryczałtu.

Wysokość ryczałtu w niewielkim stopniu będzie też zależała np. od jakości udzielanych świadczeń (na bonusy mogą liczyć m.in. szpitale, które mają certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości i udzielają świadczeń ambulatoryjnych w poradniach przyszpitalnych).

W ramach ryczałtu poza świadczeniami szpitalnymi finansowana będzie także ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacja. Niektóre świadczenia i procedury (np. porody, endoplastyka, chemioterapia) będą opłacane osobno i rozliczane tak jak dotychczas. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że podobne rozwiązania istnieją w kilku krajach, w których system opieki zdrowotnej działa lepiej niż w Polsce.(PAP)