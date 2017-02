Siły specjalne Iraku są w zachodnim Mosulu

Irackie siły specjalne weszły w piątek do jednej z dzielnic w zachodnim Mosulu, kontrolowanym przez dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS). Stało się to pierwszy raz od rozpoczęcia przed czterema miesiącami ofensywy na Mosul, zdobyty przez IS w 2014 roku.