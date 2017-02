Sprawa strzelaniny na Żoliborzu trafi do stołecznego wydziału Prokuratury Krajowej

Postępowanie w sprawie strzelaniny na warszawskim Żoliborzu trafi do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie - dowiedziała się w piątek PAP ze źródeł zbliżonych do prokuratury.