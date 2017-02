Bodnar był pytany w wywiadzie dla portalu rp.pl, czy rząd działa na szkodę kobiet, wprowadzając zmiany, które spowodują, że pigułka "dzień po" będzie dostępna jedynie na receptę. Chodzi o sprzedawaną obecnie bez recepty tabletkę ellaOne, która zapobiega owulacji bądź ją opóźnia; może ponadto uniemożliwić zagnieżdżenie się embrionu w błonie śluzowej macicy.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, wprowadzając receptę, rząd "zdecydowanie" działa na szkodę kobiet. Bodnar poinformował, że skierował w tej sprawie wystąpienie generalne do ministra zdrowia. "W sytuacji, w której mamy powszechne stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy, mamy niedostępność edukacji seksualnej, mamy ograniczenia dostępności młodych dziewczyn do porad ginekologa - to wszystko powoduje zagrożenie z punktu widzenia praw kobiet" - argumentował.Bodnar odniósł się również do słów Konstantego Radziwiłła, który mówił w czwartek w Radiu Zet, że - jako lekarz - nie przepisałby pigułki "dzień po" nawet kobiecie, która została zgwałcona - skorzystałby w tej sytuacji z klauzuli sumienia. We wtorkowej rozmowie z TVN24 uznał z kolei, że tzw. tabletki antykoncepcyjne "dzień po" mają "działanie wczesnoporonne".