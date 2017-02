Islamiści wkroczyli dzień wcześniej do domu hydraulika Kamela Jusefa w mieście Al-Arisz i zastrzelili go na oczach żony i dzieci. W środę domniemani bojownicy zabili innego Kopta, a jego syna spalili żywcem; ich ciała zakopali przy drodze w Al-Arisz - informuje agencja Associated Press.

W zeszłym tygodniu w drodze do szkoły w tym samym mieście został zastrzelony należący do mniejszości koptyjskiej nauczyciel. 12 lutego domniemani islamiści zastrzelili też w Al-Arisz miejscowego weterynarza, a pod koniec stycznia jednego z tamtejszych kupców po wtargnięciu do jego sklepu; obaj zabici byli koptyjskimi chrześcijanami.

Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za zabójstwa, ale egipskie władze bezpieczeństwa podejrzewają o nie przede wszystkim działającą na Synaju filię dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS).

Stanowiący około 10 proc. 92-milionowej ludności Egiptu Koptowie uskarżają się od dawna na dyskryminację, do czego doszły w ostatnim czasie częste akty przemocy dokonywane przez islamistów. IS wzięło na siebie odpowiedzialność za grudniowy zamach bombowy w kościele koptyjskim w Kairze, gdzie zginęło blisko 30 wiernych.

Od czasu obalenia w 2011 roku przez społeczną rewoltę wieloletniego autokratycznego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka na Synaju wzmogła się wywrotowa zbrojna działalność islamistów. (PAP)

cyk/ ap/