Gospodarz spotkania, minister finansów Francji Michel Sapin podkreślił rolę tego typu rozmów trójstronnych. Zapewnił, że taki format rozmów jest szczególnie ważny dla Francji. Wskazał, że Francja i Niemcy przyzwyczajone są do takich rozmów dwustronnych, podobnie jak sąsiadujące ze sobą Polska i Niemcy. „Dla nas ważne jest to, żeby istniała również możliwość prowadzenia dialogu w formacie trójstronnym” – powiedział Sapin.

Wyjaśnił, że spotkaniu towarzyszył temat „zaufania”, któremu poświęcono znaczą część środowych rozmów. „Musimy odnaleźć zaufanie - zaufanie do Europy, zaufanie do siebie wzajemnie, ale również do wielkich partnerów poza Europą, również do tych, którzy zdecydowali się opuścić UE” – powiedział Sapin. Dodał, że ma na myśli także zaufanie do USA i ze strony USA, a także zaufanie ze strony obywateli oraz liderów politycznych.

Powiedział, że podczas rozmów poruszono wszystkie najważniejsze aktualne tematy, w tym kwestię Brexitu. „Mamy wspólne podejście w odniesieniu do negocjacji, które będzie prowadzić Komisja Europejska” – poinformował. Podkreślił, że konieczne jest takie ich przeprowadzenie, aby po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię uniknąć rożnego rodzaju przeszkód, np. zbyt długiej niepewności.

Sapin powiedział, że mówiono także o budowaniu dialogu z USA, bowiem partnerstwo z tym krajem jest w interesie zarówno Europy, jak i USA. Dodał, że tematem rozmów była także walka z agresywną optymalizacją podatkową i źródłami finansowania terroryzmu. Mówiono o wzmocnieniu planu Junckera, ale także o konieczności ukończenia budowy unii rynków kapitałowych. Poruszany był też temat obronności.

„Niezależnie od naszych różnic, różnej historii naszych krajów (…), mamy wiele wspólnych punktów i konieczny był ten dialog w formacie trójstronnym. To był wielki sukces” – podsumował.

Morawiecki powiedział, że wspólnym punktem rozmów było to, że wszystkim uczestnikom bardzo zależy, aby doprowadzić do zwiększenia stabilności w Europie, a z drugiej strony, aby zapewnić jedność po Brexicie.

„Trzeci punkt to doprowadzenie do wzrostu gospodarczego (…), a to wszystko musi się odbywać w sposób taki, żeby obywatele odzyskali jak najwięcej wiary w spójność społeczną i wiary w europejski projekt” – powiedział Morawiecki.

Mówił, że rakiem, który rozsadza UE, są raje podatkowe i różne metody unikania opodatkowania przez korporacje międzynarodowe i obywateli. „Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wymieniać się informacjami i w jaki sposób działać w naszych systemach podatkowych, ale również na niwie europejskiej, żeby wyeliminować to zjawisko jak najszybciej ze wsparciem OECD i Komisji Europejskiej. Dla nas wszystkich jest to bardzo ważne” – podkreślił.

„Z naszej strony zaoferowałem jak najszybszą wymianę informacji zarówno w zakresie zwalczania nieuczciwego płacenia podatków, ale również zwalczania międzynarodowego terroryzmu” – powiedział wicepremier.

Zwrócił uwagę, że poruszano też problem kryzysu migracyjnego i zabezpieczenia zewnętrznych granic UE.

Schaeuble przyznał, że rozmowy były intensywne i szczere. „W czasie tych rozmów wykazaliśmy bardzo dużą zbieżność co do poruszanych punktów” – powiedział. Zwrócił uwagę na kwestie migracji i wyzwań, z którymi boryka się Europa, a także rolę Afryki w tym kontekście. Wskazał, że temat ten będzie poruszany również w ramach naszej prezydencji w grupie G20.

„Spotkamy się już niedługo w Baden Baden w ramach szczytu G20. Nasz kolega z Polski (Morawiecki – PAP) jest zaproszony na to spotkanie. Z dużą radością stwierdziłem, że to zaproszenie przyjął” – powiedział.

Wyjaśnił, że każdy kraj organizujący tego rodzaju szczyt ma prawo zaprosić różne osoby. „Bardzo się cieszę, że na tym spotkaniu G20 będziemy mieć nie tylko kraje z Europy Zachodniej, ale również przedstawiciela Polski” – dodał.

Morawiecki powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że jest bardzo zbudowany zaproszeniem do Baden Baden. „Jest to pierwsze zaproszenie tego typu dla ministra z Polski na spotkanie G20. Jest bardzo ważne, żebyśmy byli przy tym stole, bowiem G20 to miejsce, gdzie będą też rozmowy dotyczące międzynarodowych regulacji w zakresie systemu finansowego, ale też w zakresie międzynarodowego unikania podatków” – powiedział.

Zapewnił, że na pewno pojedzie do Baden Baden i będzie starał się tam występować nie tylko w roli obserwatora, ale także wnieść własny wkład. „To na pewno będzie wielkie wydarzenie" - powiedział. Dodał, że cieszy się nie tylko z samej obecności na szczycie, ale także z możliwości pokazania potencjału Polski.

Szczyt G20 w Baden Baden ma odbyć się w połowie marca.

