Norwegia chce się przyłączyć do rozmów w sprawie Brexitu

Norwegia, która nie należy do Unii Europejskiej, ale przyjęła znaczną cześć unijnego prawodawstwa, chciałaby zostać włączona do rozmów między Wielką Brytanią a resztą krajów UE w sprawie Brexitu - powiedział we wtorek minister ds. UE i EOG Frank Bakke-Jensen.