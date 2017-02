To największe w historii zamówienie na dostawę niskopodłogowych tramwajów realizowane przez MPK Poznań. Modertrans Poznań to spółka córka miejskiego przewoźnika.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział PAP, że ta inwestycja to dla mieszkańców przede wszystkim „komfort i wygoda w przemieszczaniu się po Poznaniu”. „To także realizacja naszych deklaracji wyborczych, że będziemy inwestować w sprawny transport publiczny, który jest najbardziej efektywnym transportem w przypadku dużych miast” - podkreślił.

Kontrakt dotyczy dostawy 30 tramwajów jednokierunkowych i 20 dwukierunkowych a także specjalistycznego wyposażenia do obsługi zamówionych pojazdów. Wszystkie tramwaje powinny być gotowe w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy.

„Zakup sfinansujemy przy udziale kredytu inwestycyjnego, a pozostałą część będzie stanowić dotacja i środki własne" - powiedział we wtorek prezes MPK Poznań Wojciech Tulibacki.

Zgodnie z deklaracjami producenta, pierwsze tramwaje zostaną dostarczone latem przyszłego roku.

W listopadzie 2016 roku Modertrans Poznań zaprezentował nowoczesny, niskopodłogowy tramwaj Moderus Gamma, który może pomieścić 244 pasażerów. Pojazdy dla Poznania pochodzić będą z rodziny Moderus Gamma, choć będą miały nieco inną konstrukcję i wyposażenie.

Jak mówił prezes firmy Modertrans Andrzej Bręczewski, tramwaje jednokierunkowe na pokład będą mogły zabrać jednocześnie 240 pasażerów, z czego 60 na miejscach siedzących, a dwukierunkowe - 230 osób, w tym 50 na miejscach siedzących. W tramwaju będą ładowarki do urządzeń mobilnych.

Tramwaje mają być przystosowane do obsługi niepełnosprawnych pasażerów; rozkładana platforma ułatwi wjazd do wnętrza pojazdu osobom na wózkach inwalidzkich czy matkom z wózkami.

Według deklaracji producenta wnętrze przedziału pasażerskiego będzie w pełni klimatyzowane. Tramwaje zostaną wyposażone w rozbudowany system informacji pasażerskiej i zapowiedzi głosowych. Pojazdy będą napędzane przez osiem silników odzyskujących energię podczas hamowania.

Dzięki zastosowaniu w tramwaju jednokierunkowym pięciu par drzwi dwuskrzydłowych i dwóch drzwi jednoskrzydłowych wymiana pasażerów będzie odbywała się znacznie szybciej, co skróci czas postoju na przystanku. Podobnie ma być w tramwajach dwukierunkowych, w których znajdzie się osiem par drzwi dwuskrzydłowych i cztery jednoskrzydłowe.

W przetargu na zakup 50 tramwajów niskopodłogowych dla MPK Poznań złożono trzy oferty. Poza zwycięzcą, złożyły je także: konsorcjum spółek Stadler Polska i Solaris Bus&Coach, oraz spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz.

Najważniejszym kryterium była cena. Bydgoska spółka zaproponowała najniższą cenę - 387 mln zł brutto, konsorcjum firm Stadler i Solaris chciało 462 mln zł.

MPK Poznań jest w trakcie wymiany taboru tramwajowego. W ramach realizowanych przetargów do Poznania dostarczano już: 20 sztuk jednokierunkowych 10 i sztuk dwukierunkowych tramwajów Moderus Beta.

„Do 2019 roku wymienimy niemal 36 proc. taboru tramwajowego. W sumie na zakup 80 nowych tramwajów, których dostawcę wyłoniono w trzech przetargach, wydamy ponad pół miliarda złotych - powiedział Wojciech Tulibacki.

Jak dodał, po realizacji wszystkich tych dostaw do wymiany pozostanie ok. 13 proc. należących do MPK tramwajów. „W praktyce oznacza to, że prawie cała nasza flota będzie niskopodłogowa" - podał prezes. (PAP)