Komisja poparła w poniedziałek ustawę o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa wraz z poprawkami zgłoszonymi przez senatora PiS Marka Martynowskiego. Były to te same poprawki, które Martynowski zaproponował na posiedzeniu innej senackiej komisji w ub. tygodniu.

Jedna z poprawek wykreśla z ustawy zapis, że ośmiu członków komisji weryfikacyjnej w randze sekretarza stanu, jest sekretarzami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Określa też, że członkowie komisji powoływani przez Sejm w zakresie pełnienia obowiązków sekretarzy stanu wykonują zadania związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji w komisji.

Kolejna poprawka odnosi się do źródła finansowania komisji i przewiduje, że to finansowanie następuje z części 37 budżetu państwa - Sprawiedliwość. W ustawie zapisano, że z tej części budżetu finansowana jest komisja "w zakresie niedotyczącym wynagrodzeń członków komisji".

Martynowski przejął także poprawki redakcyjne do ustawy zgłoszone przez Biuro Legislacyjne.

Za ustawą wraz ze poprawkami głosowało siedmiu senatorów, sześciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej komisja odrzuciła wniosek senatora PO Piotra Zientarskiego o odrzucenie ustawy.

Głosowania poprzedziła długa dyskusja na forum komisji. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przekonywał, że ustawa i powołanie komisji weryfikacyjnej to "odpowiedz na złodziejską reprywatyzację" w Warszawie, podczas której - podkreślił - dochodziło do fałszownia dokumentów i ustanawiania kuratorów dla 140-latków, czy skupywaniu roszczeń za kilkadziesiąt złotych.

"Dotychczasowe instytucje państwa przegrywały z tą grupą cwaniaków, czy też z tą zorganizowaną grupą przestępczą" - powiedział Jaki. Przekonywał, że mieszkańcy oprócz ukarania winnych proszą o zmiany decyzji administracyjnych dot. reprywatyzacji.

"I właśnie dlatego powstaje ta komisja. Prokurator nie jest w stanie zmienić decyzji administracyjnych. Decyzje administracyjne może zmienić organ, w tym przypadku organem jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. I miała wiele lat, by to zrobić. Ale ponieważ tego nie zrobiła, i też trudno, żeby była sędzią we własnej sprawie, ta komisja przejmie w tym zakresie jej kompetencje - wznawiania postępowań administracyjnych - jako nowy, centralny organ administracji publicznej" - powiedział Jaki.

Ustawę i powołanie komisji krytykował senator Zientarski, który przekonywał, że ustawa jest "ewidentnie niekonstytucyjna". Jak ocenił, zamiast powoływać komisję weryfikacyjną "trzeba stosować w sposób skuteczny istniejące instrumenty, te które są zgodne z prawem i z Konstytucją".

Zientarski krytykował zapis w ustawie mówiący o tym, że w skład komisji może zostać powołana osoba, która "posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów majątku państwowego". Jak mówił, jeśli druga przesłanka nie zostanie zweryfikowana to "właściwie każdy, nawet bez szkoły podstawowej, może być członkiem tej komisji" - stwierdził Zientarski.

Zwrócił także uwagę na "immunitet" członków komisji. Jak mówił, zgodnie z ustawą członkowie komisji nie podlegają żadnej odpowiedzialności, jeśli tylko ich działalność ma związek z działalnością komisji.

Według Zientarskiego działanie komisji weryfikacyjnej z jej uprawnieniami doprowadzi do dualizmu prawnego. "Osoby, które nie będą uznawały orzeczeń tej komisji, będą się procesować. Droga sądowa będzie otwarta. I co wtedy jak orzeczenie sądu będzie inne, niż orzeczenie komisji? Będziemy mieli dualizm prawny" - powiedział Zientarski. Ocenił, że ustawa ws. komisji weryfikacyjnej to "pójście na ordynarny skrót".

Jaki zapewnił, że nie będzie dualizmu prawnego, ponieważ każda decyzja komisji w postępowaniu administracyjnym będzie poddana nadzorowi sądu.

Senator PiS Marek Pęk podkreślił, że sytuacja związana z reprywatyzacją w Warszawie jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych rozwiązań. Przekonywał, że "zwyczajne instrumenty zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i kontroli administracyjnej, jak i również pewnej władzy politycznej, jaką jest chociażby prezydent Warszawy, tutaj nie wystarczą" - przekonywał Pęk.

Na posiedzeniu komisji uwagi do ustawy przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Zwrócono m.in. uwagę na "wątpliwości natury konstytucyjnej" wskazane na etapie prac w Sejmie w opinii zamówionej przez Biuro Analiz Sejmowych.

"W opinii sporządzonej na zamówienie BAS stwierdzono m.in., że projekt ustawy w wielu miejscach jest sprzeczny z przepisami Konstytucji, a wejście w życie projektu stanowić może istotne zagrożenie dla standardów wymiaru sprawiedliwości właściwych dla demokratycznego państwa prawnego oraz dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki" - zaznaczył przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Jak dodał, krytycznie do ustawy odniósł się także Sąd Najwyższy, który zgłosił zastrzeżenia do uprawnień komisji weryfikacyjnej. Zdaniem SN skutkują one połączeniem kompetencji organu władzy wykonawczej z uprawnieniami z zakresu władzy sądowniczej. "Takie rozwiązanie w opinii SN narusza zasadę trójpodziału władzy" - powiedział przedstawiciel Biura Legislacyjnego.

Biuro zgłosiło wątpliwości co do zapisu ustawy, że ośmiu członków komisji weryfikacyjnej będzie w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponieważ w razie dymisji rządu, dymisję składają także sekretarze stanu. Kolejna uwaga Biura dotyczyła zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności przewodniczącego i członków komisji. "Ustawa nadała immunitetowi przyznanemu przewodniczącemu i członkom komisji bardzo szeroki zakres. Należy zauważyć, że ma ona szerszy zakres chociażby od immunitetu przysługującemu parlamentarzystom" - zaznaczono.

Według ustawy komisja weryfikacyjna będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać pozyskaną nieruchomość. Komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Komisja będzie mogła także stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa. (PAP)