- Sprawa katastrofy smoleńskiej powinna zostać wyjaśniona, bo to co zrobili nasi poprzednicy, woła o pomstę do nieba - powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jego zdaniem, raporty komisji Jerzego Millera zostały stworzone pod „dyktando Rosjan”. - To wynika z taśm i nagrań. Pan Miller wprost mówił, że polski raport musi odpowiadać temu, co mówią Rosjanie - powiedział.