MON rozpoczął negocjacje ws. zakupu śmigłowców z 3 oferentami



Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) rozpoczęło negocjacje z trzema oferentami w postępowaniach na dostawy łącznie 16 śmigłowców, podał resort.

"Inspektorat Uzbrojenia - jako zamawiający w imieniu ministra ON - uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla polskich Sił Zbrojnych ogłosił rozpoczęcie negocjacji z 3 wykonawcami, którzy już wcześniej złożyli oferty wstępne na dostawy 8 śmigłowców zdolnych do prowadzenia przez wojska specjalne misji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych oraz 8 maszyn przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu" – czytamy w komunikacie.

Komisja negocjacyjna przekazała dziś oferentom zaproszenia do składania ofert. W pierwszej kolejności podjęte zostaną negocjacje nad pozyskaniem śmigłowców dla wojsk specjalnych. Negocjacje w sprawie śmigłowców morskich prowadzone będą po analizie proponowanych przez oferentów harmonogramów możliwych dostaw. Ministerstwo dopuszcza możliwość ich pozyskania w dwóch transzach po 4 maszyny.

"Śmigłowce wykorzystywane obecnie do dyżurów na morzu posiadają resursy do końca 2019 roku i nieprzerwanie wypełniają stawiane przed nimi zadania" – wyjaśniono.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, w trybie całkowitej poufności.

"Obecnie oczekujemy na przystąpienie oferentów do negocjacji, które obejmą nie tylko doprecyzowanie wymogów taktyczno - techniczne śmigłowców oraz parametry finansowe, ale także harmonogramy dostaw oraz szczegółowe zobowiązania offsetowe dostawcy" – czytamy dalej.

W ramach wymagań strony rządowej przewidziano zobowiązanie dostawcy do utworzenia centrum serwisowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi - wraz z uwzględnieniem zdolności do remontowania zespołów głównych - oraz pozyskanie przez krajowy przemysł możliwości modernizacji (w tym częściowej modyfikacji) śmigłowców.

Inspektorat Uzbrojenia wystosował dziś także zaproszenia do składania ofert na dostawę trzech "średnich" samolotów, przeznaczonych do przewozu najważniejszych osób w państwie.

W rozpoczętym postępowaniu przetargowym udział biorą: Boeing Company oraz wspólnie Lufthansa wraz z firmą Glomex, podano.

