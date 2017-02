Bochenek: Projekt ustawy o sieci szpitali we wtorek na Radzie Ministrów. Jestem zdzwiony wątpliwościami Gowina

Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem ustawy o sieci szpitali - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Przekonywał, że to ważna ustawa z punktu widzenia kompleksowej reformy służby zdrowia. Wyraził nadzieję, że projekt zostanie przyjęty we wtorek przez rząd.