"Konieczne są wspólne wysiłki, co oznacza, że musimy wzmocnić międzynarodowe struktury, uczynić je bardziej skutecznymi" - podkreśliła szefowa niemieckiego rządu. Dotyczy to zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO oraz ONZ - dodała.

Merkel potwierdziła, że rząd Niemiec będzie dążył do zwiększenia wydatków na wojsko do 2 proc. PKB. Zapowiedziała, że "nie ustanie" w wysiłkach zmierzających do poprawienia relacji z Rosją, która jest sąsiadem UE.

Pence: Rosja musi respektować porozumienia z Mińska

Rosja musi respektować porozumienia pokojowe z Mińska i działać na rzecz deeskalacji przemocy na wschodniej Ukrainie - powiedział wiceprezydent USA Mike Pence w sobotę w przemówieniu wygłoszonym na 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

"Wiedzcie, że Stany Zjednoczone nadal będą czynić Rosję odpowiedzialną (za przestrzeganie porozumień z Mińska), nawet jeśli szukamy wspólnej płaszczyzny (porozumienia), którą, jak uważa prezydent (Donald) Trump, trzeba znaleźć" - powiedział Pence.