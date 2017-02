W liście skierowanym do Andrzej Dudy, który otrzymała PAP, Bejda przypomniał, że zgodnie z konstytucją prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP, dlatego powinien zająć stanowisko w sprawie przyszłości polskiej armii.

Jak podkreślił poseł "szczególne zaniepokojenie wywołuje fakt systematycznego niszczenia polskiej armii przez obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, szczególnie Pana Antoniego Macierewicza".

"Z niepokojem patrzymy na liczne wpadki wizerunkowe - nienależne oddawanie honorów wojskowych współpracownikom Ministra Obrony. W ocenie mojego środowiska politycznego takie działania i decyzje wpływają negatywnie na pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz kompromitują polską armię" - zaznaczył Bejda.

Według niego "kwestią polskiej racji stanu jest przeprowadzenie rzetelnego audytu stanu polskiej obronności, polskiego wojska, procesu modernizacji armii a właściwie jego braku oraz wielu pochodnych kwestii związanych z procesem zarządzania armią".

"PSL kilkakrotnie apelowało do Pana w sprawie zwołania posiedzenia RBN, pragnę przypomnieć, że ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa narodowego odbyło się 7 czerwca 2016 roku. Dziś istnieje uzasadniona obawa, że kondycja polskiej armii się pogarsza, stąd apel do Pana jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych o przeprowadzenie audytu polskiej armii" - czytamy w liście do prezydenta.

W ocenie Bejdy należy także "wnikliwie" zbadać przyczyny masowego odejścia oficerów Wojska Polskiego. "W ciągu kilku ostatnich miesięcy z armii odeszło bądź zostało zwolnionych prawie 30-tu generałów, ponad 260 pułkowników i podpułkowników. Na wyszkolenie tych oficerów Państwo Polskie wydało wiele milionów złotych. Zapłacili za to wszyscy obywatele" - dodał poseł PSL.

Jego zdaniem wyjaśnienia wymaga również kwestia braku śmigłowców wielozadaniowych. "Mimo wcześniejszych zapowiedzi Ministra Obrony Narodowej armia nie otrzymała jak dotąd ani jednego nowego śmigłowca, nie wiemy jak potoczą się losy przetargów w tej sprawie oraz jaki będzie proces modernizacji polskiej armii" - napisał.

"Bardzo proszę o pilną interwencję Pana Prezydenta w kwestii niezwykle istotnej jaką jest bezpieczeństwo Państwa Polskiego" - podkreślił poseł PSL.

Na wcześniejszej konferencji prasowej politycy PSL zaapelowali do prezydenta Dudy, by powołał specjalną komisję, która przyjrzy się sytuacji w polskiej armii. Według nich, Siły Zbrojne RP ulegają obecnie "rozkładowi". Chodzi m.in. o serię odejść z wojska, a także brak nowych śmigłowców.