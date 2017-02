Poseł Marek Susku był pytany w piątek w Polsat News o doniesienia radia RMF FM, które podało w czwartek, że CBA prowadzi operację, której celem może być polityk PiS. Chodzi o jeden z wątków śledztwa w sprawie nieprawidłowości w radomskim samorządzie. Badane jest w nim uchybienia podczas społecznej zbiórki tzw. cegiełek na budowę w Radomiu pomnika pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, którą firmował Suski - podało RMF FM.

"Sądzę, że nie mam powodów do tego, żeby się bać, ale ponieważ ostatnio składaliśmy wnioski o certyfikaty dostępu do ścisłe tajnych dokumentów, to służby to sprawdzają" - powiedział wiceszef sejmowej komisji ds. służb specjalnych i wiceprzewodniczący komisji ds. Amber Gold. Ocenił, ze doniesienia o operacji CBA to manipulacja. "W tych doniesieniach nie ma żadnej mowy o tym, żeby stwierdzono cokolwiek, a jeżeli cztery lata po wybudowaniu pomnika, cztery lata się sprawdza i nic nie ma, to wydaje się, że puszczenie tego w tym momencie, raczej jest związane z czymś innym".

Zdaniem Suskiego, chodzi o osłabienie komisji śledczej ws. Amber Gold, CBA lub podważenie wiarygodności zbiórki na pomnik smoleński w Warszawie. "Myślę, że nadepnęliśmy na odcisk jakimś ważnym i wpływowym osobom chociażby w komisji Amber Gold. Być może chodzi z jednej strony o osłabienie komisji, z drugiej strony o osłabienie CBA. Być może chodzi też o to, by uderzyć w obecną zbiórkę w Warszawie, gdzie zbieramy na pomniki smoleńskie" - powiedział Suski.

Jak podało RMF FM, informacja o sprawie rzekomych nieprawidłowości trafiła do CBA jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Agenci rozpoczęli analizowanie tych doniesień, ale nie zdecydowano się na wszczęcie specjalnej operacji. Były wątpliwości, czy CBA jest właściwe do prowadzenia postępowań w sprawie społecznych zbiórek. Postępowanie ruszyło już po wyborach wygranych przez PiS.