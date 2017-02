Ponadto, jak zapowiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na początku pierwszej czwartkowej sesji, ministrowie dokonają przeglądu postępów w procesie wysyłania czterech wielonarodowych batalionowych brygad bojowych na wschodnią flankę NATO, do Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. Decyzję o wysłaniu batalionów potwierdzono na szczycie Sojuszu w Warszawie w lipcu 2016 r. Mają one zostać rozmieszczone i być gotowe do działania do końca czerwca. Pierwsi żołnierze na Litwę przybyli pod koniec stycznia. Do Polski - co potwierdził w środę szef MON Antoni Macierewicz - batalion przyjedzie w kwietniu.

Stoltenberg zapowiedział, że obradujący w kwaterze głównej Sojuszu ministrowie zaaprobują zaktualizowany plan obrony w cyberprzestrzeni. W 2016 r. o 60 proc. wzrosła liczba cyberataków przeciwko Sojuszowi w porównaniu z rokiem 2015. Miesięcznie odnotowywano średnio 500 cyberincydentów, które wymagały odpowiedzi ekspertów z NATO. Według sekretarza generalnego ze względu na skalę środków użytych do ataków, musiały być one dziełem instytucji państwowych innych krajów, a nie prywatnych hakerów.

Na szczycie w Warszawie w lipcu 2016 r. NATO uznało cyberprzestrzeń za sferę działań operacyjnych, obok lądu, przestrzeni powietrznej i morza.

Stoltenberg zapowiedział również, że ministrowie zainicjują przegląd struktur dowodzenia NATO. Dyplomaci z kwatery głównej wyjaśniają, że chodzi o to, by lepiej dopasować dowództwa do nowych wyzwań, wzmacniania flanki wschodniej i walki z terroryzmem. Nie chodzi jednak - jak tłumaczą źródła - o tworzenie nowych dowództw, ale raczej o wzmocnienie istniejących. "Trzeba zastanowić się, co zrobić, by obecny szkielet dostosować do nowych zadań" - powiedział jeden z dyplomatów.

Ostatnia reforma struktury dowodzenia przeprowadzona została w 2010 r., gdy głównym zadaniem NATO było dowodzenie operacją w Afganistanie. Obecnie w dowództwach Sojuszu pracuje ok. 8 tys. osób. Pod koniec zimnej wojny było to ok. 30 tys., a w latach 90. XX wieku - 12 tys.

Ocena struktur dowodzenia i zadań, jakie one wypełniają, została zainicjowana na szczycie w Warszawie. Od jesieni przeglądu struktur dokonywała grupa ekspertów wspomagająca dowódców obu dowództw strategicznych Sojuszu – ds. operacji i ds. transformacji. Na luty 2017 r. zapowiadano przedstawienie pierwszych ocen.

Dwudniowe obrady zakończy spotkanie Komisji NATO-Gruzja. Weźmie w nim udział minister obrony tego państwa Lewan Izoria. Według zapowiedzi Stoltenberga dyskusja będzie dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz gruzińskich reform.

Szef polskiego MON Antoni Macierewicz, obok uczestnictwa w sesjach plenarnych, ma w czwartek rozmawiać m.in. z ministrami obrony Estonii i Chorwacji.

Z Brukseli Rafał Lesiecki (PAP)