Podczas konferencji prasowej w środę prezydent Gdańska Paweł Adamowicz poinformował, że "w połowie marca zakończy misję jako zastępca prezydenta miasta do spraw polityki gospodarczych Andrzej Bojanowski". "Ponad 10 lat pracy dla miasta w roli skarbnika i wiceprezydenta" – podkreślił Adamowicz.

"I Andrzej Bojanowski, i ja doszliśmy wspólnie do wniosku, że jest to dobry moment, by po tych 10 latach pracy bezpośrednio na rzecz miasta zaprosić go do współpracy w nieco węższym obszarze, jakim są Międzynarodowe Targi Gdańskie" – tłumaczył prezydent. „Są w mieście obszary, które wymagają przygotowań i wzmocnienia, i będę rekomendował Bojanowskiego w późniejszym czasie do pracy w Międzynarodowych Targach Gdańskich” – argumentował. Bojanowski ma być wiceprezesem tej miejskiej spółki.

Ekonomista Bojanowski rozpoczął współpracę z Adamowiczem w styczniu 2007 r. na stanowisku skarbnika miasta. Od lutego 2009 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Adamowicz przypomniał, że Bojanowski był zaangażowany m.in. w przygotowanie pakietu inwestycji dofinansowanych z UE na lata 2007-2014, a także w przygotowanie i przeprowadzenie największej w historii miasta operacji, jaką była rola miasta goszczącego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - UEFA EURO 2012.

Bojanowski dziękował Adamowiczowi za to, że dostał od niego szansę pracy na rzecz miasta. „To dzięki niemu, najpierw jako skarbnik mogłem pomóc w przygotowaniu wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych, a później, już jako zastępca prezydenta, wykonać je w 110 procentach” – tłumaczył ze łzami w oczach.

Nowym zastępcą prezydenta miasta Gdańska do spraw polityki gospodarczej od 20 marca będzie Aleksandra Dulkiewicz - prawnik, radna miejska od 2010 roku, obecnie przewodnicząca klubu PO w radzie miasta Gdańska.

„Osoba niezwykle aktywna, która zdążyła się już sprawdzić na wielu polach – m.in. w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego zajmującej się współpracą z zagranicznymi inwestorami, w samorządzie i lokalnej polityce” – mówił o swoim nowym zastępcy Adamowicz. „Jest bardzo aktywnym członkiem Platformy Obywatelskiej” – dodał.

Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji powiedziała, że przez najbliższe dwa lata chce się - jako zastępca prezydenta - skupić na inwestycjach w dzielnicach. „Jeszcze bardziej musimy się skupić na poprawie jakości codziennego życia mieszkańców” – zaznaczyła. Wymieniła, jakie programy chce rozwijać: budowy i naprawy chodników, rozbudowy oświetlenia w mieście, budowy kolejnych boisk i basenów oraz żłobków i przedszkoli. Podkreśliła, że bardzo ważny jest dla niej rozwój Gdańska Południe.

Zapowiedziała też wsparcie przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki. Przyznała, że „wyzwaniem będzie pozyskiwanie funduszy z budżetu centralnego i z UE”.

Dulkiewicz wymieniana jest jako potencjalna kandydatka PO na prezydenta Gdańska w najbliższych wyborach samorządowych. Pytana przez dziennikarzy, czy będzie startować na to stanowisko podkreśliła, że „na dziś kandydatem jest Paweł Adamowicz, co życie przyniesie, zobaczymy”.

Poinformowała, że jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi ją na stanowisku przewodniczącej klubu radnych PO. Natomiast mandat radnej, którego Dulkiewicz musi się zrzec, obejmie prawdopodobnie Mateusz Skarbek z Młodych Demokratów.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ma czterech zastępców. Są to: ds. polityki przestrzennej - Wiesław Bielawski, ds. polityki komunalnej - Piotr Grzelak, ds. polityki społecznej - Piotr Kowalczuk oraz ds. polityki gospodarczej - ustępujący Andrzej Bojanowski, którego zastąpi Aleksandra Dulkiewicz. (PAP)