Stężenia godzinowe osiągały wartości ok. 200 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 i ok. 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM2,5 (norma dobowa dla PM10 wynosi 50 mikrogramów, a średnia roczna dla PM2,5 - 25 mikrogramów).

„Niestety stężenia nie obniżają się, ale rosną - od godziny 8 rano. Generalnie to podwyższenie stężeń obserwujemy od wtorkowego wieczora, kiedy osiągnęły poziom 100 mikrogramów w pyłach PM10” – powiedziała PAP z-ca naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Kielcach Joanna Jędras.

W ostatnich dniach, m.in. w weekend, dobowe stężenia pyłów w woj. świętokrzyskim nie odbiegały od normy. Jak tłumaczyła Jędras, wpływ na pogorszenie się jakości powietrza mają bezwietrzna pogoda i utrzymujące się niskie temperatury powietrza. Jej zdaniem sytuacja powinna się poprawić w najbliższych dniach – meteorolodzy przewidują wzrost temperatur.

Mimo że ostatnie średnie dobowe nie przekraczają norm nakazujących informowanie ludności o zagrożeniach (czyli 200 mikrogramów na metr sześc.) i poziomu alarmowego (300 mikrogramów na metr sześc.), Jędras zachęcała do sprawdzania poziomu pyłów w powietrzu w regionie na stronie internetowej: www.smjp.kielce.pios.gov.pl

W efekcie smogu osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegmę, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

„Będzie wskazane, żeby rzeczywiście sprawdzać stężenia godzinowe. Jeżeli na mapie jest kolor czerwony, to jest to pierwsza informacja o złej jakości powietrza. Kolory zielone, żółty czy pomarańczowy – dostateczny – to nie są takie stężenia, by odradzać spacer. W tej chwili mamy czerwony kolor na mapie, więc lepiej pozostać w domu, dopóki stężenia się nie obniżą” – dodała Jędras.

Pył zawieszony w powietrzu jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren.

Przy wysokich zanieczyszczeniach należy unikać lub ograniczyć do minimum czas przebywania na powietrzu. Dotyczy to w szczególności dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży czy osób z chorobami krążenia. Ponadto, należy unikać aktywności fizycznej na powietrzu. (PAP)