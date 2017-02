Debatę europarlamentu zorganizowano w związku z sytuacją w mieście Awdijiwka na wschodzie Ukrainy, które od końca stycznia było ostrzeliwane przez wspieranych przez Rosję separatystów. Niebawem miną trzy lata od aneksji Krymu przez Rosję oraz wybuchu konfliktu w Donbasie.

Łotewska europosłanka Sandra Kalniete oceniła, że "ambicją (prezydenta Rosji Władimira - PAP) Putina nie jest tylko kontrolowanie Ukrainy". "Jego ambicją jest uczynienie UE i NATO bezradnymi i nieistotnymi. Wojna przeciw Ukrainie jest krokiem na drodze do tego celu oraz testem dla jedności UE i więzi transatlantyckich" - powiedziała.

"W naszym interesie jest zatrzymanie Putina, zanim wkroczy do innych krajów w Europie. Sankcje gospodarcze wobec Rosji są jak dotąd jedynym narzędziem w rękach UE odstraszającym Putina przed kolejną agresją" - dodała. Zdaniem europosłanki, gdyby UE zdecydowała się na złagodzenie restrykcji, straciłaby swoją wiarygodność. "Jeśli agresja Rosji się nasili, powinniśmy przedłużyć i zaostrzyć sankcje" - oceniła Kalniete.

Europosłanka PiS Anna Fotyga podkreśliła, że pomimo wysiłków UE na rzecz przywrócenia pokoju i integralności terytorialnej Ukrainy "reżim Putina kontynuuje swą brutalną rozgrywkę". Jak dodała, Unia musi nie tylko stać u boku Ukrainy, ale też zrewidować swoją politykę "wybiórczego zaangażowania" wobec Rosji.

Holender Johannes Van Baalen z frakcji liberałów uznał z kolei, że Unia nie powinna wykluczyć zaostrzenia sankcji wobec Rosji, która "działa nie tylko na Ukrainie, ale także w Gruzji i w cyberprzestrzeni w krajach bałtyckich".

Ostro przeciwko zwolennikom łagodzenia sankcji wobec Rosji wystąpiła niemiecka Zielona Rebecca Harms. Jej zdaniem "Ukraińcy walczą na trzech frontach". Pierwszy front to walka z korupcją i "budowanie nowej Ukrainy", drugi front to wojna na wschodzie kraju.

"Jest też trzeci front, na którym walczą Ukraińcy. Podczas gdy w Awdijiwce ginęli ludzie, w Budapeszcie, Rzymie i Paryżu podnosiły się głosy, że należy znieść sankcje wobec Rosji" - powiedziała niemiecka eurodeputowana. "To szaleństwo. Rezygnacja z sankcji oznaczałaby, że UE rezygnuje z części samej siebie. Od czasu walk w Awdijiwce jest jasne, że musimy rozmawiać o zaostrzeniu sankcji" - powiedziała Harms.

Skrytykowała też porozumienia mińskie, których stroną jest Rosja. "Jak można rozmawiać z okupantem, który nas okłamuje?" - dodała.

Także polski eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski apelował, by UE przestała uważać konflikt na wschodzie Ukrainy za wojnę domową, bo w Donbasie jest około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. "Rosja jest agresorem (...). Skończmy z bezsensownym wzywaniem Rosji, by wpłynęła na rebeliantów. Żądajmy, by wycofała się z Ukrainy. Rosja powinna wstrzymać się od głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, bo dopuszcza się agresji" - mówił Saryusz-Wolski. "Jeśli nie potrafimy bronić Ukrainy, to przynajmniej dajmy im broń" - apelował.

Z kolei Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej) ocenił, że UE powinna natychmiast spowodować wstrzymanie rozbudowy gazociągu Nord Stream. Celem Nord Stream 2 jest to, by w ciągu dwóch lat Ukraina przestała być państwem tranzytu gazu, jej bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej zostały osłabione - mówił.

Ostrożniej w debacie wypowiadali się europosłowie socjaldemokracji i Zjednoczonej Lewicy Europejskiej. Rumuński socjaldemokrata Victor Bostinaru wzywał obie strony konfliktu do respektowania zwieszenia broni. "Mamy nadzieję, że Rosja wreszcie zacznie poczuwać się do odpowiedzialności i wywrze presję na separatystów, by przestrzegali porozumień z Mińska (w sprawie rozwiązania konfliktu - PAP); Ukraina musi odzyskać pełną kontrolę nad swoim terytorium i granicami" - dodał.

Także Niemiec Helmut Scholz z lewicy mówił, że OBWE od dawna alarmuje, iż obie strony naruszają rozejm. "Obie strony wykorzystują uzbrojenie, które powinno zostać wycofane, obie strony odmawiają dostępu obserwatorom, utrzymują ponoć tajne więzienia i łamią prawo międzynarodowe" - powiedział Scholz.

Zdecydowanie po stronie Rosji wypowiedział się europoseł francuskiej skrajnej prawicy Jean-Luc Schaffhauser, który w europarlamencie zawsze popiera Putina. Oskarżył on rząd Ukrainy o kłamstwa, korupcję oraz zawieranie sojuszów z partiami neonazistowskimi. Według Schaffhausera to ukraińskie siły ostrzeliwały Awdijiwkę. "To hańba, że Parlament Europejski wspiera bezwarunkowo mafijny rząd" - oświadczył Schaffhauser.

Reagując na to wystąpienie, Rebecca Harms zadała mu pytanie, "ile Kreml płaci za mówienie takich głupot o Ukrainie". "Wiem, że Putin i banki rosyjskie finansują pana partię" - powiedziała Harms.

Anna Widzyk (PAP)