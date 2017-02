Prokuratura apeluje do świadków wypadku w którym ucierpiała premier

Apelujemy o to, aby każda osoba mająca wiedzę o okolicznościach wypadku, w którym ucierpiała premier Beata Szydło, zgłaszała się do Prokuratury Okręgowej w Krakowie - powiedział we wtorek rzecznik krakowskiej prokuratury regionalnej Włodzimierz Krzywicki.