Pod koniec grudnia, gdy MSWiA ogłosiło listy projektów, które otrzymały dotacje, organizacje mniejszości alarmowały, że pieniędzy jest mniej, a tym samym zostanie zrealizowanych mniej projektów, w tym również mniej dorocznych imprez.

MSWiA zapewniało wtedy PAP, że w porównaniu do poprzednich lat, zwiększyło o 900 tys. zł środki na ten ce; w sumie na dotacje dla mniejszości narodowych i etnicznych w tym roku jest 16,5 mln zł. Do tej pory rozdysponowano ponad 11,1 mln zł. Pozostałe pieniądze, czyli ponad 5,3 mln zł, mają być również rozdysponowane w tym roku.

Po nagłośnieniu sprawy przez organizacje mniejszości i media, interpelację do MSWiA skierował wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych, podlaski poseł Robert Tyszkiewicz (PO). Uznał on za "niepokojące" zmiany w sposobie dotowania mniejszości narodowych i etnicznych i poprosił o wyjaśnienie. Pytał m.in. czy decyzje MSWiA oznaczają zmianę polityki polskiego rządu wobec mniejszości.

"Odpowiedź ministerstwa potwierdza wszystkie najgorsze oczekiwania dotyczące zmiany polityki wobec finansowania organizacji mniejszości narodowych i etnicznych" - powiedział we wtorek dziennikarzom poseł powołując się na odpowiedź, którą otrzymał na swoją interpelację. Jak jednocześnie ocenił, jest chęć arbitralnego narzucenia organizacjom tego, w jaki sposób i na co mają wydatkować środki, co powinno stanowić główną część ich aktywności.

Zdaniem Tyszkiewicza, po raz pierwszy ministerstwo jasno mówi o tym, że 5 mln zł, których nie rozdysponowano do tej pory, "nie zostanie już wydatkowana w drodze konsultacji z organizacjami", a - jak dodał - "będzie wydatkowana przez ministerstwo w trakcie roku budżetowego"

"Czyli mówiąc krótko, ministerstwo +kładzie łapę+ na jednej trzeciej środków i będzie według swojego uznania te pieniądze wydatkować" - zaznaczył Tyszkiewicz. "To jest bardzo zły zwrot, jeśli chodzi o sytuację mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce" - dodał poseł.

Wydział prasowy MSWiA pytany przez PAP o tę sprawę odpowiedział, że zasady i kryteria podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie w 2017 roku działalności mniejszości "były omawiane i konsultowane z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych" pod koniec 2016 roku.

Potwierdzono też, że na 2017 rok w budżecie państwa jest blisko 5,3 mln zł, które "zostaną przeznaczone na zadania służące tym celom (mniejszości narodowych i etnicznych) w trakcie roku budżetowego". Resort nie wyjaśnił, czy pieniądze te zostaną rozdysponowane poprzez konkursy, czy np. na wnioski, które zostaną zaakceptowane po odwołaniu.

Organizacje miały czas do 16 stycznia na złożenie odwołań od decyzji resortu o rozdysponowaniu pieniędzy w dotychczasowych konkursach. Ministerstwo poinformowało też PAP, że w piątek, 17 lutego, zaplanowane jest posiedzenie Komisji Rozpatrującej Wnioski, która rozpatrzy odwołania.