We wtorek mija 75-lecie przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która w latach II wojny światowej walczyła o niepodległość Polski. Centralne obchody tej rocznicy organizuje w Warszawie Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie z weteranami AK i harcerzami.

"To światełko jest wyrazem naszej wdzięczności i pamięci dla pokolenia Armii Krajowej, dla tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej walcząc z Niemcami, walcząc z Sowietami. To jest hołd dla tych, którzy potem w okresie powojennym cierpieli dla tego, że byli żołnierzami AK, znosili szykany ze strony władz komunistycznych, ale to także hołd dla tych, którzy w ostatnich latach odeszli na wieczną wartę i dla tych, którzy są wśród nas, dla bohaterów naszej wolności, dla tych, którzy etos Armii Krajowej przenieśli we współczesne czasy" - powiedział Jan Józef Kasprzyk, p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podkreślił, że z dorobku Armii Krajowej wypływa jedno ważne przesłanie, które chcą kontynuować: "bezinteresowna służba Rzeczpospolitej, oddanie sprawie". "To jest rzecz, która jest niezwykle ważna, zarówno w okresie wojny, jak i w okresie pokoju" - dodał.

"Żołnierze Armii Krajowej najpiękniej wypełniali tę ewangeliczną zasadę, że nie ma większej miłości od tej, jeśli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. W dzień zakochanych, w dzień miłości, warto pokazać, że oni tę miłość nosili tak mocno w sercach i tu pod Arsenałem, ta miłość aż krzyczy" - podkreślił Kasprzyk.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski przypomniał, dlaczego weterani celebrują dzień 14 lutego. Podkreślił, że Armia Krajowa była wojskiem działającym ochotniczo. "To nie była armia z poboru, tylko każdy deklarował się na ochotnika, chciał walczyć o wolność" - zaznaczył. Żukowski, kierując swoje przesłanie do młodych ludzi, powiedział: "o taką Polskę walczyliśmy".

W ramach obchodów o godz. 11 rozpoczęła się konferencja naukowa, podczas której historycy omówią m.in. wpływ etosu Armii Krajowej na ruch Solidarności. Po konferencji odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" - pierwszego dowódcy Armii Krajowej, a następnie przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, który znajduje się w pobliżu polskiego parlamentu.

Na koniec dnia w hołdzie dla weteranów Armii Krajowej odbędzie się koncert w Teatrze Polskim w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Podczas koncertu medalami "Pro Patria" zostaną uhonorowane osoby kultywujące tradycje niepodległościowe Armii Krajowej

Koncert, jak i pozostałe uroczystości 75-lecia Armii Krajowej, objęte są honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Urząd ds. Kombatantów zapowiada też, że w niedzielę 19 lutego odbędzie się msza św. w Katedrze Polowej WP w intencji żołnierzy Armii Krajowej. Po mszy jej uczestnicy spotkają się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Odbędzie się tam złożenie kwiatów przy asyście honorowej Wojska Polskiego; odczytany zostanie apel pamięci, oddana zostanie też salwa honorowa. W niedzielnych uroczystościach również wezmą udział harcerze i strzelcy.