Tajwan: 32 osoby zginęły w wypadku autokaru wycieczkowego

Co najmniej 32 osoby zginęły w poniedziałek w wypadku autokaru wycieczkowego, do którego doszło na autostradzie niedaleko stolicy Tajwanu, Tajpej. 13 osób rannych przewieziono do szpitali - podały służby ratownicze. Nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku.