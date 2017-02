Żywność dla potrzebujących pochodzi z Programu Europejskiego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pomoc jest kierowana do ubogich już od kilku miesięcy, ale w 2017 roku nastąpiły korzystne zmiany w jej przyznawaniu.

Jak poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski, od 1 stycznia 2017 r. nastąpiło podwyższenie kryterium dochodowego, kwalifikującego osoby do korzystania z programu, dlatego więcej osób może otrzymać pomoc. Podwyższone kwoty wynoszą 1268,00 zł brutto dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951,00 zł) oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771,00 zł).

W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach rozprowadzono z programu Pomoc Żywnościowa artykuły żywnościowe dla 30 tys. mieszkańców, Bank Żywności szacuje, że z programu mogłoby skorzystać w tym roku, po podwyższeniu kryterium dochodowego, dodatkowo 5 tys osób.

Produkty, które wchodzą w skład jednorazowego, bezpłatnego koszyka żywnościowego wartego do 250 zł dla jednej osoby to: makarony, cukier, olej, powidła, warzywa konserwowe, mąka, ryż, sery, konserwy mięsne i rybne.

"Zauważamy, że występuje problem z dotarciem z pomocą żywnościową do osób starszych i samotnych. Oceniamy, że gminne ośrodki pomocy społecznej nie mają w pełni rozpoznanych potrzeb, dlatego zwracamy się do samorządowców, by upowszechnili program pomocy żywnościowej. W tym przypadku nie trzeba prowadzić pełnego badania sytuacji potrzebujących. Wystarczy, że osoba przy wypełnieniu oświadczenia w ośrodku pomocy społecznej zadeklaruje, że spełnia kryterium dochodowe" - podkreślił Borowski.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski przypomniał, że z funduszy europejskich na realizację programu Pomoc Żywnościowa przeznaczono 473 mln euro, wkład polskiego budżetu sięga 83 mln euro. "Województwo warmińsko-mazurskie należy do najbiedniejszych, ubóstwem dotkniętych jest powyżej 10 proc. mieszkańców, dlatego przypominamy, że jest taki program adresowany do potrzebujących" - dodał wicewojewoda.

Żywność rozprowadzana jest przez organizacje pozarządowe działające na terenie danej gminy. W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach 30 proc. gmin w regionie nie skorzystało z tego programu; w tym roku 12 gmin. "Oceniamy, że gminy są mało operatywne; tłumaczą np. że nie mają pomieszczeń zaadaptowanych do przechowywania żywności albo że program 500 plus poprawił znacząco sytuację materialną mieszkańców" - podał wicewojewoda.

Borowski dodał, że jeśli osoba spełniająca warunki chce skorzystać z pomocy żywnościowej, a na terenie jej gminy program nie jest realizowany, może się zwrócić do sąsiedniego samorządu, który przystąpił do programu. (PAP)