Wyciek gazu przyczyną zamknięcia lotniska w Hamburgu, 9 osób w szpitalu

Wyciek gazu doprowadził do całkowitego zamknięcia na ponad godzinę lotniska w Hamburgu. 68 osób skarżyło się na dolegliwości, 9 poszkodowanych przewieziono do szpitali. Zdaniem policji nie był to zamach terrorystyczny. Po południu port został ponownie otwarty.