W naszym kraju powstało środkowoeuropejskie biuro Irlandzkiej Rady ds. Żywności Bord Bia. Obecny podczas jego otwarcia premier Irlandii Enda Kenny zapowiadał, że chodzi nie tylko o dostęp do 11 państw na wschodniej granicy Unii Europejskiej, lecz również o rynek nad Wisłą. "Chcemy przedstawić Polakom zalety irlandzkiej kuchni" - mówił, dodając: "Będziemy pracować razem, by wszyscy zrozumieli, że każdy kraj ma swoje własne specjały".

"Polska ma markę producenta zdrowej żywności, ale nasze produkty w dużej mierze jadą do innych krajów europejskich. Na przykład jagnięcina, którą Irlandia chce promować w Polsce, wysyłana jest w 80 proc. do Włoch" – mówi PAP Rafał Hreczaniuk, szef kuchni warszawskiej restauracji, z wieloletnim doświadczeniem w gastronomii irlandzkiej. "Irlandczycy mają najwidoczniej nadwyżkę tej produkcji. Ale też powód do dumy. Każde mięso pochodzące stamtąd, to produkt ekologiczny. Na tym mogą budować swoją markę".

Zdaniem rozmówcy PAP jedyną barierą w rozpowszechnieniu produktów mięsnych z Zielonej Wyspy jest dostępność na polskim rynku i rozpoznawalność marki. "Bardzo cenię irlandzką jagnięcinę. Moim zdaniem jest najlepsza na świecie. Niejednokrotnie w mojej restauracji pojawia się ten rodzaj mięsa" – podkreśla Rafał Hreczaniuk. "Irlandzka kuchnia to bardzo prosta kuchnia. Najbardziej rozpoznawalne są wszelkiego rodzaju gulasze. A Polacy kochają tę potrawę".

Kuchnia irlandzka, podobnie jak polska, w dużej mierze opiera się na mięsie. Składniki na irlandzki gulasz irish stew są różne, w zależności od regionu, jest to mięso baranie lub jagnięce. To, czy należy dodać marchew czy nie, zależy od regionu, z którego pochodzi przepis. Innym popularnym mięsnym daniem jest coddle – co w tłumaczeniu oznacza „rozpieszczać”. Danie pochodzi z Dublina. Składa się z warstwy gotowanych wieprzowych parówek, bekonu, plastrów ziemniaków i cebuli, a wszystko to podawane jest w wywarze z bekonu i kiełbasek, posypane pietruszką. Jako przekąskę często serwuje się słodki chlebek wypełniony bakaliami zwany barmbrack.

"Cieszę się, że otwieramy się na nowych dostawców, którzy nie są wyłącznie dostawcami rodzimymi" - mówi Polskiej Agencji Prasowej Magdalena Piróg, prezes zarządu jednej z sieci pizzerii. "Z naszego punktu widzenia ciekawym produktem jest ser. Rynek sera w Polsce jest rynkiem niestabilnym, który nie gwarantuje ciągłości dostaw. Dlatego szukamy dostawców tego produktu z zagranicy. Zainteresował nas jeden z gatunków irlandzkiego sera o specyficznych walorach, bo produkowany w beczkach po whisky".

Specjalistyczny internetowy portal poświęcony serom ze wszystkich stron świata wymienia ponad 30 gatunków tego produktu rodem z Irlandii – od ekologicznych serów krowich – śmietankowych, pleśniowych i dojrzewających, przez owcze – po sery kozie.

"W Polsce odbiorców mogą też znaleźć inne produkty mleczne, m.in. jogurty, jeśli rynek irlandzki będzie w stanie zagwarantować ciągłość dostaw" - uważa Magdalena Piróg.

"Dla nas ważne jest zbudowanie w Polsce świadomości (…), że produkty irlandzkie, które klienci będą kupowali, są wytwarzane z zachowaniem zasad zrównoważonej produkcji" – powiedziała PAP kierownik regionalna Bord Bia Judith Clinton. "Istotne jest też to, by stać się partnerem odbiorców, którzy cenią wysoką jakość, przejrzystość produkcji i jej walory ekologiczne. Mamy nadzieję, że restauratorzy, hurtownicy i sieci detaliczne zainteresują się tą ofertą. Naszym celem jest nawiązanie kontaktu z podobnie myślącymi kontrahentami i konsumentami. Wierzymy, że możemy im dostarczać produkty wysokiej jakości. Jednocześnie dla kraju takiego, jak Irlandia ważne jest, by chronić ziemię, rolników. Celem, dla którego założyliśmy nasze biuro jest (…) chęć poszukiwania nowych rynków zbytu dla naszych produktów rolniczych. Chcemy również wykorzystać (potencjał rynku polskiego – PAP), który jest dla nas bardzo ważny. W ostatnich pięciu latach eksport naszych produktów spożywczych do Polski rośnie. W 2016 roku zwiększył się o 15 proc." - podkreśliła.

Według danych Irlandzkiej Rady ds. Żywności wartość łącznej wymiany handlowej między Polską a Irlandią wyniosła w 2015 roku 3,1 mld euro. Eksport irlandzkiej żywności do naszego kraju osiągnął w 2016 roku wartość 185 mln euro. Dla porównania w 2011 r. było to 83 mln euro. W 2016 roku Irlandczycy sprzedawali do Polski głównie żywność przetworzoną (wartość eksportu to 117 mln euro), napoje (26 mln euro), nabiał (18 mln euro) oraz wołowinę (12 mln euro).

Szacuje się, że w Irlandii mieszka 150 tysięcy Polaków, a język polski jest tam najpopularniejszym językiem obcym. Co roku irlandzkie miasta goszczą festiwal Polska Eire Festival. A pomiędzy naszymi krajami odbywa się ponad 60 lotów tygodniowo.

Magdalena Jarco (PAP)