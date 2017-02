Powiedział on podczas sobotniej konferencji prasowej, że kolumna aut z premier jechała na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. "Gdy przejechał pierwszy samochód z tej kolumny, ten kierujący (fiatem seicento - PAP) był przekonany, że to już się skończyło i nikt więcej nie jedzie" - powiedział prokurator. Dodał, że kierujący fiatem "zaczął manewr skrętu w lewo, co spowodowało z kolei manewr obronny kierującego drugim pojazdem, znajdującym się w kolumnie (w którym jechała premier - PAP), co w konsekwencji doprowadziło do tego, że ten pojazd uderzył w drzewo" - dodał.

Według prok. Hnatki akta sprawy, w tym protokół przesłuchania kierowcy fiata, będą przekazane do PO, a prokurator wszcznie postępowanie. Dodał, że na miejscu wypadku byli tez biegli z Instytutu Ekspertyzy Sądowych im. Jana Sehna.

Zarzut spowodowania wypadku usłyszał na policji kierowca seicento, który doprowadził w piątek wieczorem w Oświęcimiu do zderzenia z samochodem, w którym jechała premier Beaty Szydło. Mężczyzna przyznał się do winy – podał w sobotę rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Krakowska prokuratura: zabezpieczamy monitoring z miejsca poprzedzającego miejsce zdarzenia

Będziemy zabezpieczali monitoring z miejsca poprzedzającego miejsce zdarzenia - powiedział w sobotę rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko. Poinformował, że kierowca seicento czasie jazdy słuchał muzyki i zeznał, że nie jest pewien, czy kolumna miała włączone sygnały dźwiękowe.

Hnatko poinformował, że kierowca seicento usłyszał zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym, co jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Powiedział, że jeden z funkcjonariuszy BOR ma złamaną nogę i obrażenia miednicy.

Pytany, czy kolumna rządowa jechała na sygnałach dźwiękowych, Hnatko powiedział, że "różni świadkowie różnie zeznają". "Natomiast oczywiście pracownicy BOR potwierdzają, że były tam zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe" - zaznaczył. Dodał, że poszukiwani są też inni świadkowie zdarzenia.

"Mamy zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia, a także monitoring będziemy zabezpieczali z miejsca poprzedzającego miejsce zdarzenia - monitoring znajdujący się na stacji paliw" - powiedział Hnatko. Dopytywany, czy istnieje nagranie wypadku, powiedział, że jest to jedynie nagranie w pobliżu miejsca zdarzenia.

Poinformował, że kierowca seicento powiedział że zdawał sobie sprawę z tego, że była to kolumna rządowa, ale w czasie jazdy słuchał muzyki i nie jest pewien, czy kolumna miała włączone sygnały dźwiękowe.