Kolman - od piątku inżynier, a wcześniej student kierunku mechatronika Politechniki Rzeszowskiej - za „urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących” Kolman otrzymał kilka dni temu jedną z pięciu nagród głównych VII Ogólnopolskiego Konkursu „Student-wynalazca”. W nagrodę w marcu zaprezentuje swój wynalazek na 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

„Urządzenie pozwala w bardzo komfortowy i bezpieczny dla użytkownika sposób poruszać się w przestrzeni miejskiej lub we własnym domu. Może w znacznym stopniu wspomóc wszystkie osoby z wadami wzroku” – opisała rzeczniczka Politechniki Rzeszowskiej Anna Worosz.

Niewielka laska na swoim końcu - zarówno na froncie, jak i po bokach – ma zamieszczone czujniki odbiciowe do skanowania najbliższej przestrzeni.

Jak opisał Kolman, gdy niewidomy zbliży się do przeszkody, urządzenie wyda informujący sygnał dźwiękowy. Im bliżej przeszkody, tym większa częstotliwość sygnału.

Laska jest też wyposażona w zaawansowane moduły (m.in. GPS, GSM, Bluetooth, podzespół radiowy, mechanizm samobalansujący). Wynalazca zaznaczył, że dzięki nim urządzenie ma znacznie większe zastosowanie i możliwości, niż tradycyjna laska dla osób niewidomych i niedowidzących.

Dodał, że jest też możliwość dalszego rozwoju projektu. Można też wyposażyć urządzenie w inne, dodatkowe moduły, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Teraz laska jest testowana przez osobę niewidzącą. Jeżeli testy zakończą się pomyślnie, pomysłodawca chciałby wdrożyć ją do produkcji.

Konkurs „Student-Wynalazca” organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku czy wzoru użytkowego, przemysłowego chronionego prawem wyłącznym, lub też zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Agnieszka Pipała (PAP)