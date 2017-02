Poinformował o tym PAP w piątek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

W poniedziałek prokuratura poinformowała, że sędzia wrocławskiego sądu został wskazany przez pracowników ochrony jednego z wrocławskich marketów jako sprawca kradzieży drobnego sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 2 tys. zł.

We wtorek w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Krzyki-Zachód we Wrocławiu wszczęła śledztwo. Sędzia nie został zatrzymany i nie można go przesłuchać, dopóki chroni go immunitet. Śledztwo przejęła Prokuratura Krajowa, gdzie znajduje się wydział wewnętrzny zajmujący się sprawami sędziów i prokuratorów. Do tej pory w ramach tego śledztwa przesłuchano świadków oraz analizowano monitoring sklepowy. Sędzia nie został zatrzymany i nie można go przesłuchać jako podejrzanego. Z prawa o ustroju sądów powszechnych wynika, że jest to możliwe po prawomocnym uchyleniu immunitetu przez sąd dyscyplinarny.

Także we wtorek w związku z tą sprawą w trybie pilnym zostało zwołane posiedzenie Kolegium Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sędzia W. podczas kolegium relacjonował przebieg wydarzeń, zaprzeczył, aby dokonał kradzieży sklepowej oraz podkreślił, że sam zwrócił się o wezwanie policji, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę.

Kolegium wystąpiło do Rzecznika Dyscyplinarnego o podjęcie czynności dyscyplinarnych wobec sędziego. Zwróciło się też do prokuratury o przesłanie materiałów z tej sprawy. W środę, po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami, sędzia W. został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Zawieszenie będzie obowiązywać do czasu, w którym sprawą zajmie się sąd dyscyplinarny, ale nie dłużej niż miesiąc.

W piątek ujawniono, że także żona sędziego - Ewa W. - jest podejrzana ws. innej kradzieży z marketu. Chodzi o nośniki pamięci ukradzione kilka dni wcześniej w Wałbrzychu.