Za ustawą opowiedziało się 410 posłów, 11 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa to organ odwoławczy od decyzji wojewodów w przedmiocie komunalizacji mienia. Celem nowelizacji przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jest dostosowanie jej do Konstytucji RP z 1997 r. i uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Obecnie przewodniczący i członkowie Komisji powoływani są przez premiera, co - zdaniem autorów ustawy - powoduje konieczność nowelizacji rozporządzenia w przypadku każdej zmiany w składzie komisji. W noweli zapisano, że skład komisji będzie powoływał i odwoływał minister właściwy ds. administracji publicznej.

Według noweli skład komisji będzie powiększony z pięciu do sześciu członków, co - jak zaznaczono - jest niezbędne do utworzenia dwóch lub więcej trzyosobowych składów orzekających. Podniesiono też o 20 proc. wynagrodzenia członków komisji - obecnie przewodniczący otrzymuje blisko 2,3 tys. zł miesięcznie, a członek komisji blisko 1,6 tys. zł miesięcznie.