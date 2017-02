„Tak się złożyło, że w ciągu ostatnich 20 lat nie było między nami aktywnych spotkań” – powiedział Pirsztuk. Ocenił, że na każdym szczeblu „widział realne zainteresowanie ze strony partnerów”.

Delegacja kierowana przez Pirsztuka odwiedziła Warszawę na zaproszenie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

„Najważniejsze zadanie, które stoi teraz przed Białorusią i Polską, to poprawienie wskaźników gospodarczych. Jeśli uda nam się to osiągnąć, prościej będzie realizować inne programy, np. w sferze edukacji i medycyny” – powiedział Pirsztuk.

Parlamentarzysta wskazał na tranzytowe położenie Białorusi na trasie chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku. „W skrócie plan jest taki: my przewozimy duże ładunki przez nasze wschodnie tereny, przeładowujemy je i wysyłamy do Europy. Dla nas jest to bardzo opłacalne, bo dzięki jednemu systemowi logistycznemu możemy jednocześnie transportować chińskie ładunki i rozwijać współpracę z UE” - powiedział.

Dodał, że Białoruś jest gotowa tworzyć z polskim biznesem wspólne przedsiębiorstwa i jest zainteresowana inwestycjami. Polski biznes obecny na Białorusi już korzysta z systemu preferencji i ceni sobie kwalifikacje tamtejszych pracowników - podkreślił Pirsztuk. Strona polska - jak mówił - jest także zainteresowana współpracą w dziedzinach edukacji i nauki, a także IT.

Mówiąc o współpracy w rolnictwie, Pirsztuk zaznaczył, że ze względu na wyższą jakość produktów, kulturę rolnictwa i dostawy z UE polskie rolnictwo stanowi „silną konkurencję” dla Białorusi, która ma ujemne saldo w wymianie dwustronnej w tym sektorze, a „Polacy nauczyli się na małym skrawku ziemi wytwarzać jakościową i opłacalną produkcję”. „Białoruś musi obniżać koszty i stopniowo zbliżać się do standardów unijnych, tzn. poprawiać jakość. Z tego punktu widzenia Polska jest dla nas interesująca” – powiedział.

Pirsztuk mówił również o tym, że w ramach rozwijania współpracy na szczeblu parlamentów wiosną w Mińsku spotkają się w pełnym składzie przedstawiciele parlamentarnych grup roboczych z Polski i Białorusi, które będą pracować nad mapą drogową współpracy dwustronnej, m.in. w dziedzinie gospodarki i inwestycji, współpracy przygranicznej i humanitarnej. „Niewykluczone, że w ramach polskiej +grupy przyjaźni+ będą obecni także zainteresowani przedstawiciele biznesu” – dodał.

Delegacja białoruskich parlamentarzystów przebywała w Polsce w dniach 30 stycznia - 2 lutego. Spotkała się m.in. z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, wiceszefem MSZ Markiem Ziółkowskim, a także odbyła spotkania w ministerstwie rolnictwa i rozmowy z kręgami biznesowymi.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)