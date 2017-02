Na komputerach aresztowanych funkcjonariusze znaleźli ponad 100 tysięcy materiałów pornograficznych.

Podejrzani to mężczyźni w wieku od 20 do 66 lat. Część z nich pracowała jako ochotnicy na szkolnych obozach, inni to nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych. Materiały pornograficzne wymieniali między sobą osobiście, a nie przez internet, by uniknąć wykrycia.

Liczba ofiar pornografii dziecięcej wzrosła do rekordowych 781 w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku; w tym samym okresie rok wcześniej były to 384 osoby.

Japonia stara się poprawić swój wizerunek przed letnimi igrzyskami olimpijskimi w Tokio w 2020 roku. W roku 2014 znowelizowano przepisy zakazujące posiadania pornografii dziecięcej po oskarżeniach, że japońskie prawo słabo chroni nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym. (PAP)