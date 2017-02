"Centralny Ośrodek Informatyki przygotował tzw. migrator - narzędzie przenoszące dane z lokalnych urzędów stanu cywilnego do centralnej bazy. Proces migracji danych miał rozpocząć się w styczniu tego roku, jednak po konsultacji z urzędami postanowiliśmy opóźnić go o kilka miesięcy" - powiedział Okoński, który w czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych prezentował informację resortu o stanie zaawansowania procesu informatyzacji administracji publicznej w Polsce.

Wiceminister zapewnił, że 3/4 akt stanu cywilnego trafi do centralnej bazy do końca tego roku. Jego zdaniem, "ze względu na skalę" jako ostatnie do bazy trafią prawdopodobnie akta z miasta stołecznego Warszawy.

Według Okońskiego, w tym roku w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI) będą prowadzone działania polepszające ergonomię pracy aplikacji Źródło obsługującej System Rejestrów Państwowych, którego elementem będzie Baza Usług Stanu Cywilnego. Podkreślił, że 1 lutego 2016 r. w COI było zgłoszonych prawie 1230 błędów w tej aplikacji. Do 1 grudnia udało się zmniejszyć ich liczbę do około stu. "Specjalne zespoły informatyków analizowały te błędy w formie warsztatów i wraz z pracownikami konkretnych USC ustalały, które z nich powinny być eliminowane w pierwszej kolejności" - wyjaśnił wiceminister.