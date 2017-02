Chodzi o chińską inwestycję w terminal przeładunkowy, tzw. "suchy port" obsługujący połączenie kolejowe pomiędzy Chengdu a Łodzią.

Podczas czwartkowej debaty w Sejmie nad expose szefa MSW Witolda Waszczykowskiego głos zabrał m.in. b. wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski (PO). Odnosił się on m.in. do kwestii współpracy Polski z Chinami.

"Pan prezydent, pani premier, minister Waszczykowski mówili jakie Chiny są dla nas ważne, i mówiliście o tej ważnej inicjatywie jaką jest Nowy Jedwabny Szlak i co? I okazuje się, że minister Macierewicz torpeduje wszystkie chińskie inwestycje" - mówił Trzaskowski.

Do tych słów postanowił odnieść się Macierewicz. "Chciałbym się odnieść do nawet nie fałszywego, tylko wynikającego z absolutnej niekompetencji stwierdzenia pana Trzaskowskiego" - powiedział.

Macierewicz tłumaczył, że to co zostało przez polityka PO określone jako działanie ministra obrony narodowej przeszkadzające realizacji Nowego Jedwabnego Szlaku polega na tym, iż zostają "podjęte wszelkie starania, by +suchy port+, który ma być lokowany w Łodzi, był w dyspozycji spółki z większością Skarbu Państwa, a nie ludzi o niewiadomej konduicie". "Na tym polega to przeszkadzanie" - dodał.

W ocenie Macierewicza Platforma nieustannie dąży do tego, by w przedsięwzięciach między Polską a zewnętrznymi podmiotami "były realizowane interesy obcych państw i innych przedsiębiorstw, a nie Skarbu Państwa".

Do wypowiedzi Macierewicza odniósł się Trzaskowski, który dopytywał szefa MON, czy gwarantuje on, że będzie realizowana inwestycja Chengdu-Łódź. "Może ja mam złe informacje, że Chińczycy się wycofują i tak naprawdę pana działania doprowadzą do tego, że tych inwestycji nie będzie" - zaznaczał polityk PO.

"Czym innym jest sprawdzanie pod względem bezpieczeństwa, a czym innym jest takie zachowanie, które doprowadzi do tego, że tej niesłychanie istotnej chińskiej inwestycji w Łodzi nie będzie" - dodał b. wiceszef MSZ.

Macierewicz odpowiadając Trzaskowskiemu stwierdził, że poseł PO nim zaczął zarzucać ministrowi obrony, że blokuje tę inwestycję, powinien najpierw zapytać "co naprawdę szef MON odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polski w tej materii zrobił".

"Zawsze wtedy, jeśli będzie zagwarantowane bezpieczeństwo państwa polskiego jesteśmy nie tylko zainteresowani, ale jesteśmy głęboko zainteresowani" - mówił Macierewicz.

"Zrobimy wszystko, aby ten +suchy port+ w Polsce był, bo jesteśmy jako państwo i odpowiedzialni za pomyślność państwa polskiego żywotnie zainteresowani tym przedsięwzięciem" - dodał.

"Zrobię wszystko, żeby było tam zagwarantowane bezpieczeństwo państwa polskiego i aby to przedsięwzięcie zostało zrealizowane" - podkreślił szef MON. (PAP)