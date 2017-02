Przedstawiając historię zatrzymania Arkadiusza Ł. Sierak poinformował, że materiały przeanalizowane przez Prokuraturę Krajową wskazują, że w sprawie "został przekroczony dopuszczalny 24-godzinny czas kontynuowania zatrzymania podejrzanego po wniesieniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie".

Sierak przypomniał, że ograniczenie czasu zatrzymania wynika z konstytucji i z kodeksu postępowania karnego, i ze zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od zatrzymania podejrzanemu nie zostanie doręczone postanowienie sadu o aresztowaniu wraz z zarzutami.

Jak powiedział prokurator, podejrzany Arkadiusz Ł. Został zatrzymany 2 lutego o 13.55 przez funkcjonariuszy CBŚP w warszawie. 3 lutego został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie między 18.00 a 19.00 prokurator przedstawił mu sześć zarzutów wyłudzeń w Niemczech i Austrii. 4 lutego o 9.00 prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu, przekazując Arkadiusza Ł. Do dyspozycji sądu.

Sąd - mówił Sierak - wyznaczył posiedzenie dopiero na 5 lutego na 9.00 – "na godzinę, o której faktycznie podejrzany powinien być zwolniony". "Sąd wyznaczył termin posiedzenia w sposób, który faktycznie uniemożliwiał skuteczne przeprowadzenie posiedzenia" - powiedział Sierak. Podkreślił, że procedując w godzinach 9.00-12.00 sąd pozbawił podejrzanego wolności naruszając konstytucję i kpk.

Minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro potwierdził, że dowiedział się w czwartek, iż "Hoss" stawił się w Poznaniu na nałożony na niego dozór policyjny. "Ale to nie znaczy, że w dalszym ciągu będzie się wywiązywał ze swych obowiązków, biorąc pod uwagę jego dotychczasowy tryb życia - prokuratorzy obawiają się, że w kluczowym momencie może zniknąć" - dodał Ziobro przypominając, że prokuratura chce od sądu wyższej instancji zmiany decyzji i zastosowania aresztu.