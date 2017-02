Schetyna zabrał głos podczas czwartkowej debaty w Sejmie nad expose ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Lider PO podkreślał, że Tusk na stanowisku szefa Rady Europejskiej to wielki sukces Polski. "Szanowany w Europie Zachodniej, reprezentujący interesy Europy Centralnej, najlepszy z możliwych kandydatów, bez żadnej alternatywy. Nie ma innych możliwości" - stwierdził szef Platformy.

"I co robicie z kandydaturą Donalda Tuska? Na Malcie jest potwierdzenie, że będzie kandydował, wszyscy są za, oprócz polskiego rządu. Polski rząd się nie wypowiada w tej sprawie, a słyszymy po spotkaniu z kanclerz Merkel, że doradcy i prezes Jarosław Kaczyński mówią o jakiś postępowaniach, które są prowadzone" - mówił Schetyna.

"Czy wy sobie zdajecie sprawę jak to jest kosztowne?" - pytał polityków PiS. "Przecież nie można takich rzeczy robić" - podkreślał.

Schetyna zachęcał również rządzących, by przekonali się do silnej, zintegrowanej Unii Europejskiej. "Jeżeli nie będzie integrującej się UE, jeżeli nie będzie prawdziwej wspólnoty europejskiej, która będzie ciągle łączyć, mieć wspólne spojrzenie, to Europa zostanie rozegrana" - przestrzegał lider PO. Według niego, widać to po pierwszych wystąpieniach nowego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Szef PO krytykował też rząd Beaty Szydło za "zrujnowanie" relacji z Niemcami, sposób w jaki zakończył negocjacje z Airbus Helicopters w sprawie zakupu śmigłowców wielozadaniowych dla wojska, brak współpracy z Francją i Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz za niewłaściwy - jego zdaniem - dobór partnerów strategicznych - Wielkiej Brytanii i Węgier.