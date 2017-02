Telewizja CCTV poinformowała o tym w czwartek, podkreślając, że Xu, oskarżony o przyjęcie łapówek wysokości 12,2 miliona juanów (1,8 mln USD), przyznał się do winy i zwrócił pochodzące z korupcji pieniądze. Tylko dlatego wymierzono mu relatywnie niską karę.

Od dojścia do władzy w 2012 roku prezydent Xi Jinping prowadzi szeroko opisywaną w chińskich mediach kampanię zmierzającą do wykorzenienia korupcji. Zapadają nawet wyroki dożywotniego więzienia. Według niektórych ekspertów kampania służy prezydentowi również do rozprawienia się z przeciwnikami politycznymi. Władze poinformowały ostatnio, że w ciągu minionych czterech lat za korupcję ukaranych zostało 1,2 miliona osób. (PAP)