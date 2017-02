Prezes PiS, który we wtorek spotkał się w Warszawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, pytany w środowym wywiadzie dla PAP, PR i TVP Info, czy Polska jest w stanie zaakceptować pomysł "Europy dwóch prędkości". Odpowiedział, że to jest "pomysł na rozbicie, a w istocie likwidację Unii Europejskiej w dotychczasowym tego słowa znaczeniu".

"Ja nie sądzę, żeby pani kanclerz była zwolennikiem tego typu koncepcji, bo gdyby ona została przeprowadzona to długoletnia kariera polityczna, można powiedzieć światowa kariera polityczna pani Angeli Merkel zakończyłaby się czymś bardzo niedobrym, bo rozbicie UE, to jest z całą pewnością wydarzenie, z którego nie można się cieszyć i które nie zostanie dobrze zapisane w historii, jeżeliby do niego doszło" - dodał.

Jak ocenił nie może być Europy dwóch prędkości, jednak należy odpowiedzieć na obecny kryzys UE. "W naszym przekonaniu tą odpowiedzią jest reforma Unii, ale taka, która upodmiotowi państwa europejskie w sposób dużo dalej idący, niż to jest w tej chwili i wyjaśni to, czym jest Unia, co jest jej podstawą, jakie są jej cele, jakie są wartości, do których sie odwołuje, w jaki sposób obowiązuje prawo, zlikwiduje te wszystkie możliwości obchodzenia tych głównych postanowień prawa unijnego, traktatów" - podkreślił szef PiS.

"Ta Unia ma być jedna i jednocześnie ma być inna, ale to znaczy lepsza" - dodał Kaczyński.