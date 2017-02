Z zajmowanych stanowisk zwolniono 14 z ogólnej liczby 28 szefów administracji regionalnych. Wszyscy należą do centroprawicowej partii GERB byłego premiera Bojko Borysowa.

Szefowie administracji regionalnych odpowiadają m.in. za organizację wyborów w swoich regionach. Obejmując stanowisko, Gerdżikow podkreślił, że ponieważ jego zadaniem jest organizacja uczciwych wyborów, usunie wszystkich, którzy mogą temu przeszkodzić. Nowymi szefami zostali m.in. byli wojskowi, przedstawiciele lewicowej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej i praktycznie nieprowadzącej w ostatnich latach działalności partii NDSW (Ruch Narodowy na rzecz Stabilizacji i Postępu) byłego cara i premiera Symeona Sakskoburggotskiego. Z partii tej wywodzi się sam Gerdżikow.

W środę zwolniono również szefów kolei oraz agencji odpowiadającej za infrastrukturę kolejową. Przyczyną jest fatalna sytuacja finansowa kolei i zły stan infrastruktury. W grudniu doszło do wypadku kolejowego z ofiarami śmiertelnymi. Jedną z jego przyczyn była przestarzała infrastruktura. Ujawniono też bardzo niebezpieczne zaniedbania.

Wypadek w jednym z tuneli w okolicach Sofii stał się przyczyną zwolnienia szefów agencji infrastruktury drogowej. W minioną sobotę w tunelu nieremontowanym od czasu zbudowania w 1985 r. ciężka lampa spadła na przejeżdżający samochód i zabiła 64-letnią pasażerkę. Po wypadku okazało się, że sygnały o niebezpiecznym tunelu napływały do urzędu od 12 lat, lecz do remontu nie doszło. Obecnie tunel jest zamknięty i lampy mają być wymienione w ciągu tygodnia.

W Sofii wymieniono szefów dwóch największych szpitali i przywrócono ich poprzedników. Zwolnieni dyrektorzy, którzy objęli stanowiska w 2014 r., przyczynili się według resortu zdrowia do zwiększenia zadłużeń obu placówek łącznie o 12 mln lewów (6 mln euro).

Nie ma natomiast zwolnień w sofijskiej ciepłowni. W niedzielę w Sofii po dużej awarii przerwano dostawy ogrzewania i ciepłej wody we wschodniej części miasta. W niektórych dzielnicach ciepła nie było ponad 72 godziny, w innych wznowiono dostawy na krótko, a później znowu przerwano, nie powiadamiając, kiedy należy spodziewać się usunięcia awarii. Ciepłownia odmówiła telewizji publicznej informacji o miejscu awarii. W sześciu dzielnicach do końca tygodnia odwołano zajęcia szkolne. Ciepłownia jest własnością władz miasta, a mer Sofii Jordanka Fandykowa i większość w radzie należą do partii Borysowa.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)