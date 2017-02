Glapiński: Inflacja może przekroczyć 1,5% r: r, ale najwyżej na kilka miesięcy



Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Inflacja konsumencka może przekroczyć dolną granicę pasma celu inflacyjnego, tj. 1,5% r/r, ale jeśli nawet tak się stanie, to inflacja na takim poziomie utrzyma się jedynie przejściowo, przez kilka miesięcy, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

"Nie mamy pewności, jak to dokładnie będzie: czy inflacja może się znaleźć powyżej 1,5%. Jeśli powyżej, to nie trwale, przejściowo - mówimy o kilku miesiącach" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Rada napisała w komunikacie po zakończonym dziś posiedzeniu, że po wzroście inflacji w pierwszych miesiącach roku dynamika cen ustabilizuje się w kolejnych kwartałach, a ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest niewielkie.

"Wchodzimy z deflacji na trochę wyższe piętro, bo ceny ropy skoczyły do 55 USD za baryłkę i się ustabilizowały. Weszliśmy na trochę wyższy pułap i znowu jest stabilnie" - podkreślił Glapiński.

RPP podkreśliła, że jednocześnie presję inflacyjną nadal ogranicza umiarkowana dynamika jednostkowych kosztów pracy oraz ujemna luka popytowa w krajowej gospodarce.

Inflacja konsumencka wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym w grudniu 2016 r. wobec 0,0% r/r inflacji w poprzednim miesiącu.

W styczniu br. Glapiński mówił, że inflacja będzie obecnie przyspieszać i w tym roku dotknie dolnej granicy celu inflacyjnego, tj. 1,5% r/r, natomiast nie sięgnie samego celu, tj. 2,5%.

(ISBnews)