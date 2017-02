Rzecznik powiedział dziennikarzom w Berlinie, że strona niemiecka "bardzo ubolewa" nad incydentem. Jak wyjaśnił, jeden z ukraińskich deputowanych "pomazał" fragment muru berlińskiego stojący na terenie ambasady Niemiec w stolicy Ukrainy.

"Nawet jeżeli miała to być reakcja na wypowiedź (niemieckiego) ambasadora, to był to czyn nieadekwatny" - ocenił Schaefer. Rzecznik podkreślił, że Niemcy i Ukraina obchodzą uroczyście 25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. "Nasze wsparcie dla Ukrainy jest bez precedensu" - dodał.

Schaefer wyjaśnił, że pracownicy ambasady próbowali powstrzymać parlamentarzystę, ten jednak "kontynuował działanie, powołując się na swój immunitet". Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Schaefer sprecyzował, że chodzi o Ołeksija Honczarenkę z klubu parlamentarnego prezydenta Petro Poroszenki.

W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla jednego z ukraińskich mediów ambasador Niemiec Ernst Reichel powiedział, że wycofanie rosyjskich wojsk z Donbasu nie jest konieczne do przeprowadzenia tam wyborów samorządowych, które przewidziane są mińskimi porozumieniami w sprawie uregulowania konfliktu w tym regionie.

„Każdy polityk ukraiński powinien mieć możliwość prowadzenia swojej kampanii wyborczej bez strachu. I jeśli takiej możliwości nie będzie, to takie wybory nie mogą odpowiadać standardom. Ale nie jest konieczne, by wybory w Donbasie mogły dojść do skutku tylko gdy nie będzie tam rosyjskich wojsk, czy gdy na każdym budynku miejskiej administracji będzie wywieszona ukraińska flaga” – powiedział dyplomata.

Reichel oświadczył też, że mińskie porozumienia łamane są zarówno przez jedną, jak i drugą stronę konfliktu.

Wypowiedź ambasadora wywołała protesty polityków ukraińskich.

Rzecznik MSZ Niemiec zapewnił, że między wypowiedzią ambasadora a stanowiskiem Berlina nie ma sprzeczności. "Nasze starania o realizację porozumienia z Mińska mają na celu odzyskanie przez Ukrainę suwerenności nad całym jej terytorium państwowym. Nikt w rządzie (niemieckim) nie ma wątpliwości co do tego, że separatyści otrzymują wojskowe, logistyczne i finansowe wsparcie z Rosji" - mówił Schaefer.

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z porozumieniem z Mińska, na które zgodę wyraził Poroszenko, odzyskanie kontroli nad granicą ukraińsko-rosyjską na terenie opanowanym przez separatystów ma być "zwieńczeniem procesu" opisanego w 13 punktach porozumienia z Mińska. "Postępujemy zgodnie z tą dyrektywą" - dodał.

"Dla nikogo, włącznie z naszym ambasadorem w Kijowie, nie podlega najmniejszej dyskusji, kto ponosi odpowiedzialność za wybuch tego konfliktu" - zapewnił rzecznik MSZ w Berlinie.

Ambasador Reichel został po tym zdarzeniu wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Z Berlina Jacek Lepiarz (PAP)

