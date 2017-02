Mężczyzna w środę usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 2 lat więzienia. "Przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień" – powiedział rzecznik cieszyńskiej policji Rafał Domagała.

Internauta namierzył mężczyznę w sieci, gdy ten umieścił ogłoszenie, że szuka kontaktów z małoletnimi. Skontaktował się z nim, podszywając się pod 14-letnią dziewczynę. Podejrzany złożył propozycję seksualną. Chciał się umówić. Miało do tego dojść we wtorek wieczorem na rynku w Skoczowie. Internauta powiadomił policjantów, którzy zatrzymali mężczyznę w umówionym miejscu.

Podejrzany jest mieszkańcem sąsiadującej ze Skoczowem wsi Kowale. Policjanci przeszukali jego mieszkanie oraz samochód. "Zabezpieczyliśmy nośniki pamięci i sprzęt komputerowy, które zostaną przekazane do ekspertyzy biegłego" – powiedział Domagała. (PAP)