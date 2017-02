W Pałacu Prezydenckim odbyło się w środę seminarium z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej pt. "Monitoring pierwszych skutków społecznych Programu Rodzina 500 Plus".

"Pani minister, z całego serca gratuluję. Po pierwsze bardzo dobrego przygotowania ustawy, tzw. 500 plus - o pomocy rodzinom w wychowaniu dzieci ze strony państwa. Gratuluję także dobrego wprowadzania i dobrej realizacji tego programu, co jasno potwierdzały wypowiedzi przedstawicieli samorządu terytorialnego" - zwrócił się prezydent do minister Rafalskiej.

Zwrócił uwagę, że program 500 plus jest ogólnopolski. "Zakrojony ogólnopolsko program, który jest realizowany przez każdą gminę w naszym kraju, przez każde miasto. Te możliwości jego realizacji, które zostały przez państwa przygotowane, stworzone - chcę podkreślić w krótkim czasie - naprawdę sprawdziły się doskonale" - ocenił prezydent.