Konsultacje potrwają do piątku w różnych miejscowościach w regionie.

Planowana Via Carpatia ma być jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych w regionie, jest wyczekiwana od lat. W Podlaskiem S19 ma biec od granicy z Białorusią w Kuźnicy przez Sokółkę, Korycin-Knyszyn-Choroszcz k. Białegostoku i dalej na południe od Białegostoku przez Bielsk Podlaski-Siemiatycze do Chlebczyna.

Konsultowany odcinek Ploski-Chlebczyn to 68 km. Biuro projektowe opracowało dokumentację dla tego odcinka w trzech wariantach. Elementem tej drogi ma być m.in. konsultowana we wtorek po południu obwodnica Bielska Podlaskiego. Są dwa warianty jej przebiegu.

Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski powiedział PAP, że proponowane trasy przebiegu bielskiej obwodnicy są znane, ale więcej wątpliwości budzi budowa 7-km odcinka drogi krajowej nr 66 z planowaną S19 w południowej części miasta, bo ma przebiegać przez działki, na których stoją domy, albo mają być budowane kolejne. Burmistrz mówi, że tych działek jest "sporo".

"Rozumiem rozgoryczenie i to niezadowolenie ze strony mieszkańców (...) Właśnie po to jest spotkanie konsultacyjne, żeby w jednym miejscu pojawiły się osoby, które mają coś do powiedzenia w tej sprawie" - dodał burmistrz. Wyraził przy tym nadzieję, że uwagi mieszkańców będą przyjęte. Podkreślił, że wszyscy mieszkańcy rozumieją konieczność budowy obwodnicy, ale uważa, że inwestycja powinna być "jak najmniej inwazyjna" jeśli chodzi o mieszkańców.

Z kalendarza realizacji obwodnicy Bielska Podlaskiego, które miasto dostało w styczniu 2017 r. od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że przetarg na tę obwodnicę miałby być ogłoszony w lipcu 2018 r, rozstrzygnięcie miałoby nastąpić w maju 2019 r, pozwolenie na budowę planowane jest na wrzesień 2019. Budowa miałaby się zacząć w październiku 2020 i potrwać dwa lata. Poinformował też, że informacja na temat obwodnicy i innych inwestycji drogowych będzie przedstawiona bielskim radnym na sesji 21 lutego.

W kolejnych dniach - do piątku włącznie - konsultacje odbędą się w Boćkach, Dziadkowicach, Sarnakach, Siemiatyczach i Czartajewie. W styczniu odbywały się konsultacje dotyczące odcinka Sokółka-Korycin wraz z obwodnicą Sokółki (33,7 km). Omawiano cztery warianty tej trasy.

Rzecznik białostockiej GDDKiA Rafał Malinowski powiedział PAP, że po konsultacjach prowadzone będą kolejne prace przygotowawcze do inwestycji. Cała dokumentacja ma być gotowa tak, by jesienią można było złożyć wnioski o wydanie decyzji środowiskowych. Gdy będą te decyzje, drogowcy będą mogli ogłaszać przetargi, które odbędą się w systemie "Projektuj i buduj". Konkretnych dat nie podał.

Jak informowała GDDKiA w 2016 r., cały podlaski odcinek Via Carpatia ma mieć 248 km długości i ma kosztować ponad 12 mld zł. S19 biegnie od granicy ze Słowacją w Barwinku przez Rzeszów, Lublin i Białystok ( węzeł Choroszcz). (PAP)