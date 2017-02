Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że w środę Prezydium Sejmu zdecyduje, kiedy Sejm zajmie się wnioskiem PO o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS).

We wniosku PO podkreśla, że głosowania 16 grudnia ub.r. nad ustawą budżetową odbyły się z pogwałceniem konstytucji i regulaminu Sejmu. Według Platformy, pełną odpowiedzialność za to ponosi marszałek Kuchciński. We wniosku jako kandydata na nowego marszałka Sejmu wskazano Rafała Grupińskiego.

Szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawi w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku w czwartek rano; debata nad tą informacją ma potrwać do godz. 16.

Na początku stycznia założenia polityki zagranicznej na 2017 r. przyjął rząd. Jak informowało wtedy biuro rzecznika prasowego resortu dyplomacji, wśród najważniejszych kierunków prowadzonej przez MSZ polityki będą: bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i Unii Europejskiej, integracja regionu, polityka wschodnia, globalne i ekonomiczne interesy Polski na świecie, a także sprawy konsularne i polonijne.

O priorytetach polskiej dyplomacji minister Waszczykowski rozmawiał również z premier Beatą Szydło na spotkaniu w ramach przeglądu resortów. Deklarował wtedy, że w 2017 r. Polska zabiegać będzie o realizację decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie oraz szukać na świecie nowych rynków zbytu dla polskich towarów, wykorzystując przy tym nowe placówki dyplomatyczne.

W środę na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złoży Małgorzata Janowska; zajmie ona w ławach poselskich miejsce Rafała Wójcikowskiego (Kukiz'15), który zginął w wypadku samochodowym.

Sejm w środę zajmie się również rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który ma zapewnić możliwość skutecznego i rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w sprawach o wykroczenia, poprzez wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów.

Projekt wprowadza nowy typ czynu zabronionego jako przestępstwo - ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez funkcjonariusza organu uprawnionego do kontroli ruchu drogowego (kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Projekt podnosi też dolną karę pozbawienia wolności do 2 lat w stosunku do sprawcy, który spowoduje w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wypadek, następstwem którego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.

Sejm zajmie się także rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który ma zapewnić szerszą ochronę uprawnień alimentacyjnych, przysługujących osobom uprawnionym na podstawie orzeczenia sądowego, ugody zawartej przed sądem albo innych organem.

W porządku obrad Sejmu jest także rządowy projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który dotyczy wyeliminowania możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Sejm rozpatrzy także rządowy projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

W piątek Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Przygotowany w ubiegłym roku przez MSWiA projekt ustawy metropolitalnej dotyczącej woj. śląskiego ma poprawić obowiązującą ustawę o charakterze uniwersalnym. Ustawę autorstwa rządu PO-PSL przyjął Sejm poprzedniej kadencji, a podpisał prezydent Andrzej Duda. Jednak według obecnego rządu PiS zawiera ona szereg wad.

Obowiązująca ustawa nie została wdrożona, ponieważ rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń. Zgodnie z jej założeniami metropolia na Śląsku miała powstać 1 stycznia 2017 roku. W ostatnich miesiącach przedstawiciele rządu deklarowali, że związek metropolitalny w woj. śląskim może powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.

W Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym, autorstwa Nowoczesnej.

W piątek w bloku głosowań Sejm rozstrzygnie m.in., czy uzupełni porządek dzienny o informację rządu ws. umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą (CETA), informację ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie faktycznych przyczyn odwołania 41 spośród 43 dyrektorów oddziałów ZUS oraz o informację w zakresie przyszłych emerytur wypłacanych przez ZUS.

Posłowie zdecydują również, czy wysłuchają informacji szefa MSWiA w sprawie przyczyn odebrania ochrony byłym prezydentom podczas podróży zagranicznych, informacji, które osoby w państwie posiadają czynną ochronę BOR a także informacji szefa MON w sprawie modernizacji wojskowej floty śmigłowców.

W piątek posłowie wysłuchają informacji o udziale Polski w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (PAP)